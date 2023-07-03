男友超愛「大便」日屙5次極難頂　女怒斬3年情崩潰喊:連做愛都屙!

男生們每次一出街就即有便意，這很可能是你變回「單身」的導火線!日前有女網民就於討論區上發文大呻，男朋友「太愛大便」，每次有任何急事找他幫忙，「他不是在大便就是在大便的路上」，不但是出門口、出街、看風景，甚至「要做愛了」都突然要大便，讓她感超崩潰直接叫「分手」!



《獨家試愛》劇照

近日，有一名女網民於Dcard上以「男友一直大便分手了」為題呻指，她的男友每日都要起碼去4-5次大便，每次不論是要出門，出街、看風景看到一半，她受傷跌倒要男朋友接時，男朋友都要大便，就連「要做愛了」都照樣突然會肚痛要去廁所，這樣的情形持續了3年，讓她崩潰到極點。

圖自Dcard討論區

她表示，雖然一開始覺得不是對方的錯，「但時間一久就覺得很煩」，她表示她曾經研究過男朋友的狀況，「買益生菌給他吃，也陪他去看醫生」，亦為其多準備蔬菜水果以助腸胃改善，但男朋友卻每次都於中途放棄，不持續治療改善，「還老是要吃炸雞腿、炸雞排等等」。

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樓主還指，她男朋友的肚痛是一痛「就沒辦法走路的類型」，她就只可以原地等待，然而這種的相處模式整整持續了3年之久，她認為「人類有病就應該去看醫生」，但男朋友卻常常屢勸不聽感到「超煩」，讓她直指無法想像「未來哪天我羊水破了」，男朋友還要更她說「等一下我肚子痛要去上廁所」，因而索性分手解決。

《大叔的愛》劇照

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對此，有網民對此感超爆笑表示「這是我聽過最好笑的分手理由」，「好鬧～又覺得他有點可憐」，「真正屎亂終棄」網民更表示「會不會連分手時 對方是在大便中得知消息」。貼文亦引起不少女友們的共鳴，「我女兒出生的時候我老公正在大便沒錯」，「我前任也是每次都在廁所上兩個小時以上 真的無法理解…」，「我前男友也突然一直在大便 見面也一直去大便 後來分手才知道劈腿半年」，有網民則指男朋友可能是患有「腸躁症」，是較難根治的病，但透過看醫生和長期吃益生菌可改善問題。