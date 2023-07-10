26歲早洩男一碰就射狂被分手　醫生教五招延長房事：邊做愛邊計數

男生們每次「操槍實戰」的時間能維持多久呢？北部一名26歲鮮肉焦慮求助泌尿科醫生，苦訴一和女友有親密接觸就忍不住射精，早洩困擾害他狂被分手，女友一個接著一個換，這次遇到真命天女竟「30秒就結束了」，不想再被三振出局的他盼醫生能出手相救，最後行為療法與藥物雙管齊下，GG變得更有耐力了。



【圖輯】你有早洩的問題嗎？醫生教五招延長房事！點圖放大了解「關於早洩的N件事」👇👇👇

+ 20

你也有像這名男子早洩的問題嗎？台灣泌尿科醫生高偉棠在節目《醫師好辣》中揭露，門診中早洩的年輕族群很多，只要性器接觸一分鐘內射精即稱早洩：「基本上早洩情況，不能說它是一種病！」他舉演化觀點而論，過去人類生存在非洲大草原，若都撐很久才射精恐已滅絕，認為射精速度較快並沒有錯，只不過現今觀念認為：「要再久一點。」

高偉棠接著分享一名26歲白淨鮮肉，就診時面露難色，主訴「最近很快射精」，速度快到女友受不了，第一次愛愛時就秒射，第二次嘗試也失敗，只要一有性接觸就忍不住不射，床上不性福雙方感情越來越淡，無奈最後全被三振出局了。直到遇見人生最愛的「必娶女孩」，但才進入30秒就草草結束了，快得他措手不及。

【相關圖輯】性愛那些事｜中醫師揭6大壞習慣致陽痿 食這水果有助改善性能力（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

男子不想再因早洩錯過好女孩，衝到診間求醫生用盡全力幫他。高偉棠解釋，早洩治療有兩種，其一為行為治療，當有射精感覺時可以靠著「注意力轉移」的方式緩解，例如想想微積分怎麼算或背背歷史。

此外，高偉棠分享，也可透過戴雙層保險套，或是在預知晚上可能要與女友來一發時，趁著下午空檔「先排空」。他也表示行為療法只能當輔助，而有研究發現，20多歲就早洩與腦中血清素濃度不足有關，因此可服用藥物提升該激素濃度，愛愛前吃可延長3～5倍的射精時間。

【相關圖輯】自慰｜一日可以打幾多次飛機？專家揭人體極限：超過這次數會射血（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

高偉棠亦提醒，「武器要到最後一刻才露出來」，可靠著聊天、談情說愛或是拉長浪漫前戲，延長性愛時間，直到關鍵時刻再提槍上陣。男子在嘗試上述方法後，勉勉強強過關，繳出優於以往的成績單，目前也正往「好的方向」前進，讓他備感欣慰。

台灣泌尿科醫生程威銘曾在個人YouTube頻道中分享男生們最在意的早洩議題，必須同時符合三個醫學定義的條件才算早洩：

第一為「時間不夠長」，根據研究發現多數人可撐4～10分鐘，而在性愛過程中小於1分鐘才是早洩。第二則是「控制射精」的能力，這比時間長短更重要，當出現射精感覺，若能休息一下再繼續，走走停停將時間拉長至10分鐘，就不算早洩；反之，無法控制射精就得小心。第三個條件是「性伴侶是否滿意」，有趣的是，若剛好快槍俠遇到閃電女，女伴容易達到高潮，在彼此都可達到性愉悅的狀態，即不符合早洩定義。

【相關圖輯】後生仔陰莖比長者短 醫生4點分析「細J」原因 小於7厘米須求診（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

程威銘解釋，有些人在有性經驗時，時間就非常短、無法控制，被稱為「原發性早洩」，一般與遺傳有關；有些人則是隨著年紀增長，性經驗次數變多，射精時間反而越來越短、越趨無法控制，伴侶滿意度也變差，則被視為「繼發性早洩」。

繼發性早洩的原因，程威銘認為與生活中的「五大地雷行為」有關，包括性經驗年紀太小、肥胖不運動、愛喝酒、老是擔心自己會早洩、攝護腺或是泌尿道發炎。此外，男性荷爾蒙不足、甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病患者，皆有早洩的風險，應盡早就醫接受檢查。若符合上述早洩三項條件，建議先就醫檢查是否為疾病所導致，若找不到特殊原因，或許可從日常訓練，讓你免受早洩纏身。

【相關圖輯】自慰｜男生打手槍2大禁忌 醫生揭力度是關鍵：做錯恐患射精障礙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

上校所長偷情小17歲女學生還被控詐領助理費！國防大學證實：已停職

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】