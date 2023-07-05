台人妻露台晾衫竟激吻老爺　不倫情節勁似AV！綠帽夫怒告結果曝光

愛情動作片的劇情中不乏荒誕的情節，不過也是對於現實不可能發生的事情的一種幻想，卻沒有想過AV中的不倫情節，原來有日會成真⋯！台灣新北市一名姓鄭男子與妻子、父親居住在一起，但在2021年時意外發現妻子與父親在露台激情舌吻，驚覺自己戴綠帽後一氣之下怒告兩人，法院最後判決曝光！



《金魚妻》劇照

台灣新北市鄭姓男子與嬌妻、父親同住，在2021年疫情嚴重時，老爺與妻子兩人長期待在家中朝夕相處，甚少出門，而自己則需要出門上班。然而某天妻子在露台曬衣服時，遇上了正在露台吸煙又喝了一點酒的老爺，老爺剛好一個踉蹌倒向人妻，人妻又剛好接著了老爺，兩人四目交投瞬間過電，竟然開始相擁激情舌吻，而這一幕猶如SOD AV的不倫劇情，就被剛下班回家踏進家門的鄭姓綠帽夫撞見，因此決心怒告父親侵害配偶權，隨即離婚並求償60萬元。

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根據法院的判決書，鄭姓人夫認為妻子勾引父親，不倫的狀況也已經不是首次，兩人辯解當時只是擁抱沒有親吻，但人夫就向法院公開三人的對話錄音，鄭男怒斥妻子：「兩個人搞在一起，說什麼只是安慰他，看他很可憐，可憐到嘴對嘴這樣親，嘴對嘴叫安慰？」父親也加把口一起責媳婦：「對啊，妳頭壞掉了，哪一個頭殼壞掉了，我都想不出來」，還勸兒子不要想這麼多，給她一次機會，讓家庭圓滿等等。

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鄭男狠回父親「我是不想要圓滿的家庭，要破壞就來破壞啊」「這也是她造成的啊，說真的」，怒罵2人：「嘴對嘴幹嘛？你幾次了？幾次了你跟我講啦，幾次了？」，父親則表示「兩次。」人夫抱著懷疑「最好是兩次啦，每次回來都發現你們鬼鬼崇祟的，當我白痴喔，我是不想抓你而已啦」「那你為什麼要弄到我老婆去？抱到我老婆去，親到我老婆去」。

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《愛回家》劇照

當時鄭妻突然向鄭男下跪求情：「你可不可以不要這樣」，但鄭男未有消氣，再斥「當我是白痴喔，到底多久了啦，跟我爸多久了，妳給我講喔，講，不要跟我說兩個禮拜，在那邊唬爛」。妻子解釋道「我跟你講，真的不到一個月」「我就頂多就這樣陪陪著他啊」，鄭男對說辭極度生氣稱：「陪陪陪！陪到兩個抱在一起，抱在一起親在一起」。妻子這時還解釋道「他說不會想動到我身上來，我是說上床那個，他說不能對不起你，我說對」，不過鄭男堅持要妻子把外父到場解決事件，最終在3個月後協議離婚。

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鄭父在法院辯稱當天在露台是因為醉酒才向曬衣服的媳婦訴苦抱怨，媳婦送出了擁抱為他打氣，而他卻不小心踉蹌跌倒，才會碰觸到對方的臉頰，兩人只是在互相擁抱打氣。鄭妻則稱：「當天我在陽台曬衣服，公公到陽台抽菸，他有喝酒，我曬完衣服，他喝得有點茫，整個人站不穩，倒向我，有碰觸到我的臉頰，當時我丈夫下班，看到我跟公公距離很近，硬要說我跟公公擁抱或是親吻，但我們真的沒有這樣，丈夫不聽我解釋。」

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鄭男稱在離婚後還看到了前妻與父親帶同小孩多次出遊，前妻還叫父親「寶貝」還親吻。雖法官認定這是離婚之後的事情與求償案無關，但依據事證，新北地院判處父親必須賠償兒子15萬元，仍可上訴。

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