政府工招聘｜23份超筍工14K-75K 飛行服務隊零經驗月入40K（下）

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在七月尾截止，亦無需任何工作經驗，及學士學位便可求得可觀的薪酬。其中政府飛行服務隊的行政助理，沒有任何工作經驗都可申請，月薪可達近$40k！漁農自然護理署亦在招聘高級行政助理，薪金高達$50k，有興趣人士要留意啦。



【房屋署—助理工程監督】

月薪：$30,870起

總薪級表第13點（每月港幣30,870元）至總薪級表第23點（每月港幣50,045元）

截止申請日期：28/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1. 持有香港一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院所頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷

2. 在取得上述資格後，具備3年與建築工程有關的工作經驗

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

4. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1. 協助監督房屋委員會轄下建築地盤及樓宇的建築及維修保養工程

2. 執行需要熟練技術的工作

3. 監督初級地盤人員及承辦商

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1. 已填妥的申請書，連同(一)學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本﹔(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔及(三)工作證明，須於2023年7月28日或之前送達房屋署委任分組(見下述聯絡地址)。

2. 申請人如以郵遞方式提交申請，請在信封面上註明「申請助理工程監督職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

3. 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2023年8月4日或之前把(一)學歷資格(包括載有中國語文及英國語文科成績)的證書和修業成績表副本﹔(二)技術資格的證書和修業成績表副本﹔及(三)工作證明郵寄至下述聯絡地址，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【漁農自然護理署—高級行政助理】

月薪：$50,080

截止申請日期：28/07/2023 23:59:00

+ 4

入職要求：

1. 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

2. 於取得學位後具備五年或以上於行政、教育或培訓領域的相關工作經驗。具備兩年或以上於政府部門或非政府機構的工作經驗會獲優先考慮

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第3級或以上成績，或具同等成績

4. 具有良好的英文和中文口語能力，並掌握良好的英文和中文書寫能力

5. 具有良好的人際關係、溝通和分析能力；有責任感和主動

6. 熟悉MS Access、Excel、Word和PowerPoint等資訊管理方面的電腦軟件

7. 能夠在面對壓力環境下獨立工作

職責：

1. 為進出口科高級獸醫官(進出口) 提供行政支援

(a) 協助聯繫大灣區的馬產業發展

(b) 協助整理統計數據並編寫報告；起草文件並回覆收到的信件；保存維護存有各種記錄和庫存的檔案系統

(c) 協助協調和整合會計及物料供應部門各種定期和臨時的回覆要求

(d) 協助規劃和實施各種動物進出口項目

(e) 協助開發“無紙化”記錄管理及業務規則提供行政支援

(f) 協助準備年度預測、年度支出估算、資源分配工作投標及

(g) 執行主管指定的任何其他職務

2. 為高級農林督察（動物管理發展）提供行政支援

(a) 設計和更新有關宣傳第169章擬定修訂內容的教育材料和網站資料

(b) 協助上級翻譯有關妥善管理動物及動物福利的相關資料

(c) 為在學校、幼稚園、及屋苑舉辦「動物福利及做個盡責任的寵物主人」講座、搜集資料及預備相關講座教材

(d) 開發電子資源以促進小學和初中學生在動物護理和做個盡責任的寵物主人方面的電子學習提供行政支援

(e) 協助處理教育及宣傳相關的投訴

(f) 執行主管指派的任何其他職務

聘用條款：成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1. 申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。

2. 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。

【漁農自然護理署—自然護理主任】

月薪：45,255元

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有本港大學所頒授應用科學或自然科學的相關學科(包括植物學、生物學、生物科技學、生態學、環境科學、林務學、地理學、微生物學、動物學或同等學科)的一級或二級榮譽學位，或具同等學歷

2.在取得學位後在適當範疇內具3年相關工作經驗或持有於相關學科的本港大學碩士或博士學位或深造文憑，或具同等學歷

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

職責 ：

1.執行林務及植被管理工作

2.策劃、管理、發展及保育保護區

3.負責動植物、瀕危物種及生境的保育工作，包括執法、教育、提供意見及生態基線研究

4.評估及監察環境影響評估工作的生態部分

5.就有關學科進行應用研究

6.執行上級編配的其他職務

聘用條款：

成功的申請人將按為期1年之非公務員合約條款聘任

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.請在信封上註明所申請職位的名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

4.持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授的學歷人士，必須於截止申請日期後的一星期內把相關的履歷証明遞交或郵寄至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署(請在文件每頁註明網上申請編號)

【漁農自然護理署—農林助理員(農業)】

月薪：$20,540元起

總薪級表第7點（每月20,540元）至總薪級表第11點（每月26,185元）

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件：

1.香港中學文憑考試或會考五科考獲第2級或同等具同等學歷

2.取得上述學歷後有至少兩年相關工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績

4.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.進行執法、監督及技術方面的工作，與農民聯絡和提供諮詢服務

2.收集農業(包括禽畜和作物)方面的數據和實地調查

3.進行調查和巡查；收集及運送文件和樣本

4.進行動物屍體解剖及實驗室研究；管理解剖室，包括負責清潔和處置動物屍體、有害生物廢物及化學廢物；執法及執行有關動物、禽鳥和其製成品的搜捕行動

5.管理政府副食品批發市場

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署

3.請在信封面上註明申請職位的名稱，並確保已貼上足夠郵資

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

【香港警務處—交通督導員】

月薪：$19,265元起

總薪級表第6點(每月19,265元)至總薪級表第12點(每月27,825元)

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.完成中三學業，或具同等學歷

2.具備相當於中三程度的中英文語文能力

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.執行交通法例中有關停放車輛的規定，包括發出違例停放車輛定額罰款通知書

2.履行《道路交通條例》委予的職責，包括管制和規管交通及執行其他相關職務

3.執行《汽車引擎空轉(定額罰款)條例》委予的職務

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F. 340 (Rev. 3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗

已填妥的申請表格，連同

(a)學歷資格的證書和修業成績表副本

(b)工作經驗的證明文件副本，須於以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站 作網上申請，在網上遞交申請的人士，須把所需的證明文件副本郵寄至香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號

【教育局—助理計劃主任】

月薪：$47,820起

截止申請日期：21/07/2023 18:00:00

+ 1

入職要求：

1. 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷

2. 持有香港專上教育機構所頒授的教育證書，或具備同等學歷

3. 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

4. 在取得學位後，具有不少於4年的教育經驗

職責：

1. 處理及審核優質教育基金(基金)撥款申請

2. 為獲批准基金撥款的計劃準備協議書

3. 進行校訪及撰寫訪校報告，以審視及監察獲基金資助計劃的進展，並撰寫計劃評估報告

4. 處理有關基金撥款申請和獲批計劃的查詢

5. 協助籌辦諮詢環節、簡介會、工作坊和基金宣傳及推廣活動

6. 執行其他獲指派的工作

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港太古灣道14號4樓403室教育局教育基建分部優質教育基金秘書處)。

【教育局—助理項目主任】

月薪：$34,185起

截止申請日期：02/08/2023 18:00:00

+ 3

入職要求：

1. 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)

2. 持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷

3. 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績

4. 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績

5. 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳

6. 具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法

7. 具備良好品格及人際溝通技巧

8. 主動及具備獨立工作能力

職責：

1. 為小學輔導人員/學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見

2. 協助定期檢視小學輔導人員/學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案

3. 管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案

4. 轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務

5. 協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項

6. 協助計劃、執行及管理為小學輔導人員/學校社工提供的培訓課程

7. 在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園

8. 執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作

9. 在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座1樓W108室 教育局學校行政分部學位安排及支援組缺課個案專責小組)

【教育局—研究主任】

月薪：$29,400起

截止申請日期：21/07/2023 18:00:00

+ 1

入職要求：

1. 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷，主修中國語文或英國語文者優先

2. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績

3. 在取得有關學歷後具備1年研究及/或教學經驗者優先

4. 良好資訊科技知識(包括微軟辦公室軟件、中文輸入法、網頁設計及多媒體工具應用)、溝通及與團隊合作技巧

5. 申請人或須於遴選面試當天參加筆試

職責：

1. 協助專業支援主任進行不同課題的校本教學研究及組別層面的研究計劃

2. 協助部門進行問卷調查，以了解支援服務對學校的成效

3. 協助專業支援主任總結校本經驗，並通過本組網頁、刊物及專業發展活動推廣良好教學實踐

4. 建立資訊及資料庫，促進部門在管理數據、資訊及知識的工作

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期2年。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心東座4樓E401室教育局課程支援分部語文教學支援組)。

【政府飛行服務隊—行政助理】

月薪：$39,435起

截止申請日期：27/07/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1. 持有由本港專上教育院校頒授的學士學位或同等學歷；取得資格後擁有全職工作經驗者尤佳

2. 中英文書寫能力良好、並操流利英語、粵語及普通話；在香港中學文憑考試英國語文科成績達第五級或以上，及中國語文科成績達第四級或以上，或達同等學歷

3. 通曉電腦應用及熟悉常用商業軟件，包括文書處理、試算表、演示軟件等

4. 良好的溝通及人際關係技巧。

職責：

1. 為行動部/聯絡組/青年事務相關事宜提供行政支援

2. 為飛行行動內聯網、電子平台提供日常支援

3. 管理飛行行動支援小組

4. 就飛行行動/聯絡組/青年事務相關事宜與其他政策局和部門聯繫

5. 協助組織有關青年參與的項目和活動

6. 協助編制各種統計報告和報表

7. 協助處理投訴和查詢

8. 統籌和安排會議，並準備會議記錄

9. 協調海外交流的旅程安排，包括採購相關服務

10. 執行其他指派的工作

聘用條款：獲聘用者將按非公務員合約條款受聘，為期一年，每週總工作時間為四十四小時。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達下述聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。如以郵寄方式遞交申請書，申請日期以信封上郵戳所示日期為準。申請人必須在申請書上清楚列出中國語文科及英國語文科已獲取的公開考試成績。持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

【投資推廣署—高級行政助理（企業服務）】

月薪：$50,045起

截止申請日期：27/07/2023 17:00:00

+ 1

入職要求：

1. 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷

2. 具備最少三年與行政、人力資源管理或管理相關的全職工作經驗

3. 具備良好的中英文書寫及口語能力

4. 精通英文及中文文書處理，以及Microsoft Word、Excel及PowerPoint的應用

5. 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績

職責：

1. 提供一系列的人力資源服務，例如招聘、工作表現管理、公幹行程、培訓及員工關係等

2. 協助推行電子人事資源管理系統及工作流程自動化系統

3. 協助管理並更新部門的檔案管理系統，以及執行檔案的保存與銷毀

4. 擔任招聘遴選委員會及部門各委員會的秘書

5. 協助整理統計和數據庫，並整合及提交各種報告

6. 執行上級委派的任何其他職務

聘用條款：獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期 24 個月。續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1. 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信

2. 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk

3. 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請

【香港電台—電台及節目策劃部】

月薪：$ 23,295起

截止申請日期：25/07/2023 18:00:00

+ 2

入職要求：

1. 持有香港的大學所頒發學位，以主修圖書館學或新聞學為佳，或具備同等學歷；或持有香港的專上院校頒授經評審獲認可的副學士學位或高級文憑，以主修圖書館學或新聞學為佳，或具備同等學歷；並具有兩年與媒體圖書館管理相關的工作經驗

2. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2等級或以上成績，或具備同等成績

職責：

1. 為視頻資料 (如影帶／光碟／非磁帶類資源／數位化檔案等等) 進行分類及編目

2. 維持及支援常用視頻片段庫存

3. 處理查詢及為香港電台不同平台的製作提供研究工作支援

4. 協助館長處理日常館務和管理半專業人員

5. 須執行任何被分配指派的職責及須不定時工作／輪值

聘用條款：受聘人將按為期一年之非公務員合約條款聘任。

申請方法

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格(G.F. 340 (3/2013 修訂版))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁(http://www.csb.gov.hk)或香港電台網頁(http://app3.rthk.hk/recruit/index.php)下載。親身或以郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達九龍廣播道30號廣播大廈香港電台電台及節目策劃部公共事務及資料室管理組，信封面須註明申請的職位名稱。