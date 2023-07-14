政府工｜23份筍工14K-75K 入境處登記主任16K起DSE及格即可（上）

政府釋出大量政府工職位空缺，大部分在七月尾截止，亦無需任何工作經驗，及學士學位便可求得可觀的薪酬。其中政府統計處的文員，沒有任何工作經驗都可申請，月薪由$14K起！地政總署亦在招聘地政主任，薪金高達$75k，有興趣人士要留意啦。



【文化體育及旅遊局—助理經理(研究)】

月薪：32,545元

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有本港大學頒授的學士學位或同等學歷，修讀統計學、數學或相關學科

2.取得香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷

3.在取得相關學歷後，具備最少兩年有關規劃和執行社會／市場調查研究等可獲優先考慮

4.具備良好的組織能力和數值分析及分析技巧

5.中英文書寫及會話能力良好

6.熟悉本地創意產業的發展

7.具備所需的電腦知識(包括精通Word, Excel和PowerPoint)

8.能操作SPSS等統計應用程式更佳

職責 ：

1.編製和更新(包括非恆常及緊急)各範疇的相關數字，供高層人員在各重要場合使用

2.就創意香港的獲資助項目和香港創意產業的經濟指標定期編製和擬備機器可讀數據集及空間數據集，以便在公共資料入門網站發布

3.協助進行廣泛而深入的資料研究及／或統計數據分析

4.協助收集、整理和編製資料、數據，用作擬備有關創意產業的簡介，供高層人員公幹／與外界會面時使用；

5.協助草擬演辭、發言講稿、簡介及簡報投影片，並在創意香港的高層人員出席行業相關活動時協助提供後勤支援

6.就服務採購、檔案管理及文件紀錄為創意香港的規劃及研究組提供全面行政支援

7.為創意香港的其他科提供切合所需的數據計算及分析支援。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載

2.填妥的申請表格連同工作證明副本及其他學歷證明文件副本送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓40樓文化體育及旅遊局創意香港規劃及發展科。請在信封面註明所申請職位的名稱

3.申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【文化體育及旅遊局—助理電影製作事務主任】

月薪：32,545元起

截止日期：19/07/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.如持有本港頒授的學士學位或同等學歷，具備至少三年工作經驗

2.如未持有本港頒授的學士學位或同等學歷，則須具備至少五年相關工作經驗

3.在取得相關學歷後，具備至少一年電影發行工作經驗（有內地發行經驗者優先）或參與至少一部影片的發行

4.取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第2級或以上的成績

5.具備最少三年關於電影製作或電影製作會計安排的工作經驗

6.良好的組織能力，能夠在壓力下獨立工作； 良好的人際關係和解決問題的能力

7. 能夠以書面英語和中文以及英語、粵語和普通話進行有效溝通；

8.熟悉應用軟件（包括中英文文字處理、Excel、Powerpoint等）

9.能立即上班會被優先考慮

職責 ：

1.協助處理電影發展基金下有關電影製作的所有計劃的申請，包括審核申請、對申請進行初步評審、安排業界顧問進行評審，以及監察核准電影製作項目的製作進度

2.監察電影製作融資計劃下電影製作項目的發行，並跟進項目銷售收入的分配

3.審視獲電影發展基金資助的電影製作項目的審計帳目；如發現有任何異常狀況，須要求有關方面澄清

4.協助推行新的資助計劃，鼓勵以海外市場為目標的本地電影製作

5.協助電影發展局秘書處執行一般行政及支援職務

6.執行由上級指派的任何其他職務

聘用條款：

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期兩年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

2.填妥的申請表格連同工作證明副本及其他學歷證明文件副本，送達香港灣仔告士打道5號稅務大樓40樓創意香港電影服務統籌科。請在信封面註明所申請職位的名稱

3.申請人也可通過公務員事務局網站遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關證書副本(如適用)及工作證明副本，郵寄到下述聯絡地址或電郵至fso_recruitment@createhk.gov.hk。請於證明文件的副本上／電郵內註明網上申請編號。

【政府統計處—文員】

月薪：$14,495起

截止申請日期：25/07/2023 23:59:00

+ 1

入職要求：

1. 在香港中學文憑考試五科考獲第2級（其中包括中國語文科、英國語文科及數學科）或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級╱E級或以上成績（其中包括中國語文科、英國語文科及數學科），或具同等學歷

2. 具備熟練的中文及英文文書處理能力

3. 具備應用一般商業電腦軟件（包括 MS Word 及 Excel）的良好知識

職責：

1. 輸入已填報在統計調查問卷的資料

2. 製備及處理外勤工作文件

3. 處理一般行政及文書職務，如普通電腦文書處理（包括中、英文打字）等

4. 接聽電話查詢

5. 處理其他雜項職務

聘用條款：獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2024年2月開始，為期12個月。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格 [通用表格第340號 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk)下載。已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達下列招聘部門的聯絡地址。請在信封面註明「申請文員職位」。

【路政署—二級監工（土木工程）】

月薪：$23,295元起

總薪級表第9點(每月23,295元)至總薪級表第12點(每月27,825元)

截止日期：21/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.持有香港其中一間理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的土木工程學證書，或具備同等學歷

2.已完成一項認可的土木工程技術員學徒訓練

3.具備最少五年擔任土木工程熟練工人的經驗

4.符合語文能力要求，在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績

5.具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力

6.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.進行實地視察和監督工程，擬備工程報告和成本預算，並備存記錄

2.進行實地測試，並監督各類儀器和設備的操作

3.協助制定和推行保養工程計劃

4.督導初級人員，並管理物料

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載

2.已填妥的申請書，連同

a）學歷資格的證書和修業成績表副本

b）技術資格的證書

c）相關工作經驗的證明文件副本

在截止申請日期或之前經郵寄到九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署5樓路政署招聘及編制組，信封上清楚註明「申請二級監工（土木工程）職位」。信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請

5.申請人如透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，所需文件需郵寄或電郵至hqane@hyd.gov.hk。請在信封面或電郵內及各證明文件的每一頁副本上註明網上申請編號。

【司法機構—合約司法機構事務助理】

月薪：$15,950元

截止日期：21/07/2023 17:00:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等成績，包括中國語文科和英國語文科

2.在香港中學會考五科考獲第2級或具同等學歷

3.中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字

職責：

1.法庭支援及法院辦事處服務

2. 一般辨公室支援服務

3.人事

4.財務及會計

5.顧客服務

6.圖書館服務

7.資訊科技支援服務

聘用條款：

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘者須全職工作，每周44小時（包括用膳時間）

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構行政支援部支援人員分組。請在信封面註明「申請合約司法機構事務助理職位」

3.申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請

4.申請人如希望親身遞交申請表格，請於辦公時間（星期一至四：上午九時至下午一時及下午二時至下午六時；星期五：上午九時至下午一時及下午二時至下午五時）內到達聯絡地址

【地政總署—地政主任】

月薪：港幣29,500元起

總薪級表第13點(每月港幣29,500元)至總薪級表第33點(每月港幣75,620元)

截止日期：17/07/2023 23:59:00

+ 2

入職要求：

1.在香港中學文憑考試考獲五科「第3級」或以上成績或具備同等學歷

3.成熟沉着、善於應變、富有創意、可靠穩重、具感染力及處事圓滑

3.品格正直、擁有管理和溝通技巧、具備待人接物的工作經驗，能夠獨立處事

4.喜歡戶外工作

5.持有有效駕駛執照

6.在香港中學文憑考試或香港中學會考，中國語文科和英國語文科，考獲「第2級」

7.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.處理與新界土地管理工作有關的各種事宜

2.在接受初步培訓後，負責在分區轄下組別執行土地管理工作，包括實地視察、與涉及交易及糾紛的相關各方會面，或負責其他方面的土地工作

3.在颱風吹襲及其他自然災害發生時執行緊急及隨時候召職務

聘用條款：

取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年,通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可於公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請表格須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請地政主任職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

【效率促進辦公室—助理客戶服務主管(培訓)】

月薪：19,480元起

截止日期：17/07/2023 17:00:00

+ 1

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試或會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或具同等學歷

2.具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗

3.操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳

4熟悉電腦操作

職責 ：

1.協助推行本中心員工的全年培訓計劃，包括提供顧客服務技巧及電腦系統操作的培訓

2.協助監控服務品質，並向員工提供適當輔導

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組，請在信封面上註明申請職位的名稱

【效率促進辦公室—營運助理】

月薪：15,410元

截止日期：19/07/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑或會考考試五科包括中文和英文科考獲第2級以上成績，或具同等學歷

2.具備至少一年全職的行政支援工作經驗

3.熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字

4.具備良好溝通技巧

5.申請人需接受中文文書處理速度及技能測試

職責 ：

為1823中心日常運作提供行政支援、管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援

聘用條款：

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

2.申請人須把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組

3.請在信封面上註明申請職位的名稱

4.申請人亦可在公務員事務局網站作網上申請

【政府物流服務署—合約行政助理】

月薪：$24,140起

截止申請日期：27/07/2023 23:59:00

+ 1

入職要求：

1. 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷

2. 取得學位後，具備不少於兩年從事與管理有關的工作，如採購及物料供應、辦公室行政及管理或人力資源管理

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第3等級或以上成績及中國語文科考獲第2等級或以上成績，或具同等成績

職責：

1. 一般行政工作

2. 採購及物料供應管理

3. 人力資源管理工作

4. 財政資源控制及管理工作

5. 資訊科技、辦公室資訊或工作系統的規劃、行政及管理工作

6. 其他職務如辦公室/工場的搬遷、委員會的工作、檔案管理等

聘用條款：獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期為一年。受聘人或須不定時或超時工作。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 下載。填妥的申請書須連同學歷證書、修業成績單、相關證書及相關工作經驗證明文件（如適用）的副本送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

【入境事務處—合約登記主任】

月薪：$16,850起

截止申請日期：25/07/2023 17:00:00

+ 2

入職要求：

1. 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績 ，或具同等學歷

2. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績，及能操廣東話和英語

3. 熟悉一般商業電腦軟件的應用知識，包括擁有良好的試算表及文書處理技巧

職責：

1. 處理與簽發身份證有關的申請

2. 客戶服務

3. 一般辦公室工作

4. 其他指派職務

聘用條款：成功的入境事務處合約登記主任申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期至2024年8月31日（或較短合約期），以獲聘時之規定為準。續約與否視乎運作需要及受聘人於聘任期內表現和品行而定。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1. 申請人可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格﹝G.F.340（3/2013修訂版）﹞。該表格也可從公務員事務局網頁（http://www.csb.gov.hk）下載。申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格以郵寄方式把申請表格送達下列地址。如郵寄申請表格，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。申請人請於信封面寫上所申請的職位名稱，並註明「職位申請–限閱」。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）遞交申請表格。

【機電工程署—技術主任（電氣機械）】

月薪：$23,295元起

總薪級表第9點（每月23,295元）至總薪級表第22點（每月45,670元）

截止日期：20/07/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.具備香港理工大學/理工學院、香港專業教育學院或工業學院/科技學院所頒發的電機、機械或屋宇裝備工程文憑或高級證書，或同等學歷

2.在香港中學文憑考試或會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責 ：

1.繪製合約/工程圖則及根據草圖繪製詳細工程圖則

2.進行簡單工程計算工作

3.協助制訂設備和價目表及成本預算

4.協助進行工地測量、工地工程量度和備存裝置記錄工作

5.審查承建商提交的文件；及(f)輸入電腦程式及資料

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格〔通用表格第340號（3/2013修訂版）〕可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，該表格也可從公務員事務局網站下載

2.申請書填妥後送交香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組，申請日期以信封上郵戳所示日期為準。請在信封面上註明「申請技術主任(電氣機械)職位」的名稱

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請

【醫務衞生局—中醫藥發展專員】

月薪：183,850元

截止日期：28/07/2023 18:00:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士或深造學位

2.持有本港或本港以外的中醫藥相關的學術或專業資格

3.具備最少12年包括與中醫藥相關的專業

4.熟悉香港中醫藥界的動態、國家與本地中醫藥發展政策

5.能有效與中醫藥界以及政府部門和相關團體聯繫和合作

6.具備卓越的領導、分析、表達、溝通、組織及員工管理才能

7.中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語

職責：

1.監督香港中醫藥整體發展，包括中醫藥在香港公共醫療系統的定位及整體中醫藥發展策略的政策事宜

2.監督與中醫藥發展相關的法律框架、中醫師、中藥商及其他相關人員的規管和專業發展

3.監督與中醫藥教育、培訓及科研相關的政策事宜

4.監督與服務發展相關的政策事宜，包括政府資助中醫服務及中醫藥界資訊科技的應用

5.監督與中醫醫院及政府中藥檢測中心發展相關的政策事宜

6.監督與中醫藥營商便利措施，以及中醫藥發展基金的運作及優化相關的政策事宜

7.監督推廣香港中醫藥的公眾教育及宣傳策略的事宜

8.與本地、內地及國際的中醫藥界保持密切聯繫

聘用條款：獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期三年。續約與否由政府酌情決定

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

1.申請人必須使用指定的申請表格（G.F.340[(3/2013修訂版)] ）。該申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載

2.已填妥的申請表格須連同申請信及詳細履歷表，及有關證明文件在截止申請日期或之前經下列其中一個方式一併提交

3.於截止申請日期或之前郵寄到下述聯絡地址。郵寄表格的遞交日期以郵戳為準。信封面須註明「申請中醫藥發展專員職位」

4.於截止申請日期下午6時或之前親身把申請書送達下述聯絡地址

5.申請人須在指定表格內提供正確的電郵地址