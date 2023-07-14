浸大招募新冠疫苗接種受試者 完成即袋$1500！5大申請條件連方法

繼日前有大學招募「捐糞者」和「瞓覺師」後，香港浸會大學中醫藥臨床研究中心現正招募受試者進行接種復必泰疫苗後胰島素敏感性的影響研究。符合篩選條件並完成整個研究的參與者將可獲得血液化驗分析結果以及港幣$1500元現金津貼。



香港浸會大學中醫藥臨床研究中心現正招募受試者進行接種復必泰疫苗後胰島素敏感性的影響研究，旨在研究新型冠狀病毒的刺突蛋白對胰島素敏感性的影響。是次受試者的招募要求如下：

1. 近期有意接種復必泰疫苗，而你需要為健康人士或經西醫診斷為II型糖尿病患者或II型糖尿病前期患者；

2. 以往只接種過復必泰疫苗或從未接種過新冠疫苗；

3. 年齡為30-65歲；

4. 無嚴重病患；

5. 不能為孕婦或哺乳期婦女

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（接種復必泰疫苗後胰島素敏感性的影響研究-報名表格）

以上全部達標後才有機會被招募為受試者，參加者需在接種疫苗前後各進行1次血液化驗及填寫問卷。他們會為完成研究者提供現金津貼及免費的血液化驗分析，符合篩選條件並完成整個研究的參與者將可獲得血液化驗分析結果以及港幣$1500元現金津貼。

研究中需要抽2次血和打1針復必泰疫苗，他們會在7到8月期間招募180位參加者，名額有限。如有興趣參加是次研究，可在香港中醫藥臨床研究中心的FaceBook專頁中找到相應連結，回答簡單問題及填寫資料，他們會透過電話通知報名者是否適合參與。