西九文化區驚見棺材跌落車！棺蓋彈開疑有餡　網民驚驚:天外飛仙?

今日（13日）早上11時許，有駕駛人士指途經油麻地柯士甸道西近戲曲中心對開位置時，目擊到一副棺材跌落在馬路行車線上，圖中可見棺材蓋因撞擊力而彈開掉落在地上，金銀衣紙也散落在周圍，附近經過的車輛都要切線繞開而行。相片流出後網民大感驚慌，並因為有金銀衣紙在內，猜測棺材內是否「有餡」，直呼大吉利是！



Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片

網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」中貼出一張圖片，指今早（13日）早上11時許，駕駛途經油麻地柯士甸道西近戲曲中心附近位置期間，發現有一副棺材竟跌落在往紅磡方向的右線上。據消息指棺材是從靈車上掉落，因為撞擊地面，導致棺材蓋打開並跌落在地上，在棺材附近也可以看到散落一地的金銀衣紙。不過畫面中就未見到靈車，有指靈車司機在發現棺材不見後，才駛回現場將棺材運走。

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《大叔的愛》劇照

網民看到圖片後眾說紛紜，紛紛爭論棺材內是否有先人正在安躺，有網民看到圖中棺材旁邊散落一地紙錢，是因為正在運送先人去火化的路途上，猜測棺材內是「有餡」的狀況；也有網民表示當時剛好在事發的路上駛過，稱未有看到棺材內有任何先人，大家不必過於擔心。不過無論如何也好，整副棺材掉落在馬路上也是十分「大吉利是」，同時影響其他用路人的安全。

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