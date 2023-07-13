荔枝角連文記冰室大爆MMA！廚師叉頸暴打客人　疑因不滿一句投訴

近來香港四處都爆發MMA，一言不合就打交的風氣確實不太可取。今日（13日）下午2時左右，荔枝角連文記再爆出MMA事件，疑因食客投訴餐廳的飲品內有蟑螂，初則食客與侍應爆發口角互不相讓，後來食客在結帳時說了一句話，結果廚房內的廚師直接被焫著，對食客叉頸撞向牆壁。《香港01》已就事件向警方查詢，並獲得證實。



網民在社交媒體的群組中貼出圖片，稱在今日（13日）2時左右，他前往了荔枝角連文記冰室吃飯。當時旁邊桌子的客人飲品中出現蟑螂，並向侍應反映情況，表示「見到嘢飲有曱甴就想嘔，點解可以一句對唔住都冇？」侍應不屑地回應「咁你咪嘔囉！」。

FB@香港茶餐廳及美食關注組

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食客即時生氣得衝向收銀處埋單走人，也向收銀員再度投訴：「欣賞你地品牌先成日食，但今次好失望，估唔到一個道歉都冇。」聽到這一句後，結果廚房中突然有一名廚師衝出，據目擊的事主所稱「有個廚衝出嚟推個客埋牆！！再叉住食客條頸！！個廚又高大又紋哂身，想摙死個客咁！！」事主與其他客人即時上前拉開勸交，表示「再郁手就報警」，才拉開兩人。

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其後「其他侍應就護送呢個廚入返廚房，呢個時候仲係一句對唔住都無」，一位疑似老闆的人就走向食客，說了一句「係小誤會，無咩事」。不過事件最終也是報警處理，事主也稱很多目擊事件的食客主動留電話給受影響食客，全因看不過眼餐廳廚師的行為，欲為其做證人。事主表示即使警方到場後，「佢哋成班人仲係繼續好串，完全覺得自己無錯」，直言事件荒謬，希望廣傳出去讓大家知道涉事餐廳如何對待食客。

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《香港01》就事件向警方查詢，警方證實在下午3時左右接獲求助，一名報案男子稱與餐廳男職員發生爭執，其朋友被男職員叉頸，事件無人受傷，仍在調查階段。