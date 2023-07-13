羅湖口岸疑現拐子佬？專向旅客下手問一句超可疑 網民驚:女仔小心

不同類型的騙案橫行，如電話騙案、網上情緣騙案、街頭騙案等，原理無非是利用他人的同情心理，從而騙取金錢及其他利益。昨日（12日）有網民在社交媒體上貼出一段影片，稱在羅湖口岸遇到疑似拐賣的人，騙徒以3人模式行騙專向旅客下手，讓事主直呼驚驚，提醒女生一定要小心！



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女網民在小紅書上發布影片，表示日前在羅湖口岸遇到了疑似正在拐賣的騙徒，對方以3人一組的模式行騙。從事主貼出的短片可見，一名身材豐腴的女士正在旅客中穿梭，同時四處張望尋找目標，而背對鏡頭的是一名身穿橄欖綠上衣的老太太，旁邊牽著一位身穿紅衣裙子的小女孩。

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事主發現她們3人專向經過的旅客下手，只要有路人經過，就會問一句「可不可以幫個忙給小孩買點東西吃」，令事主大感可疑，直言「兩個成年人身上沒有錢？」於是懷疑是種「新型詐騙或拐賣人口的方式」，提醒大家如果身處在羅湖口岸的話要注意避開，特別是女生，怕對方「挑小女生下手，利用女生的同情心，然後找個角落拉上麵包車拐賣了」。

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不少網民都不約而同表示在同樣的位置遇到過類似的騙徒，稱「我在這邊碰到過一個大媽抱著小孩的，喊我美女，能不能幫個忙。然後我轉頭看她，我沒錢坐車了，能不能給我點錢」、「我也遇到，是個男人很斯文，說話也很有教養的樣子，聽到他說沒錢坐車，我馬上逃了」、「羅湖口岸是很多這種的，還有光鮮亮麗的說沒零錢買票」、「騙錢的吧，我在車站被騙過，給小孩買了好多吃的，還給他們轉了一百元車費，十多年了，也沒加我還錢」。也有網民笑稱片中肥胖女子的話毫無說服力，「吃的比我還壯，沒錢給小孩買吃的？」，提醒大家都要警惕，最好即時報警處理。

原帖：小紅書

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