Anson Lo盧瀚霆個唱開騷在即　炒家恐慌性拋售門票　最低驚現68折

《MIRROR IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023/24》個人演唱會已於7月7日由Jer率先打響頭炮,而接下來的7月23日到7月26日則由「教主」Anson Lo接力,於亞洲國際博覽館Arena舉行"THE STAGE" In My Sight Solo Concert。本應是相當令人期待的日子,但近日卻不斷有大量持票人「恐慌性拋售」,甚至有些人為了散飛,以最低68折出售。



教主Anson Lo近日積極「備戰」,忙著排舞和練歌,並宣佈會在7月21日推出一首以巨蟹座為主題的新歌,這首歌同樣由黃偉文填詞,只知道歌名同樣是7個字,並以浪漫和固執作為主題,昨晚凌晨時更公佈歌名的其中五個字為《浪漫殺X巨蟹X》。除了這首新歌之外,黃偉文暫時還有《難道喜歡處女座》、《可惜我是水瓶座》及《無人知道雙子座》,他曾表示自己未必會寫齊12星座,因此不少歌迷也在猜測下一首會以哪一個星座作為主題。

曾表示「至驚巨蟹」的黃偉文原來早於2年前為林家謙寫《難道喜歡處女座》時已經有留言回覆網民,指會考慮寫一首巨蟹座的歌!到底是早有安排還是奇妙的巧合就不得而知了。

距離還有不足一星期就能入場兼有新歌聽,對於神徒、鏡粉來說絕對是一大樂事,但對於炒家來說可能就是惡夢了,近日網上各大FaceBook門票交易群組、二手交易平台都出現「恐慌性拋售」,甚至為求散飛,以低於原價出售的情況,有手握多張門票的炒家更直言這次Anson Lo演唱會「炒燶」,$1080的門票賣$850、$880的門票賣$650,為求「輸少當贏」。在二手交易平台更見低至68折,原價$580的門票,有炒家以$800兩張出售。

當然演唱會前夕以相宜的價錢吸引觀眾「接貨」是網上交易平台的常態,「炒燶」門票也是經常看到的事,例如近期舉辦,陳奕迅的FEAR and DREAMS,張敬軒的《Revisit》都有炒家開Show前拋售門票,但他們的演唱會以Side Track為主,未必吸引到街客。而教主作為叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」,首次個人演唱會黃牛黨就「慘遭」滑鐵盧,要靠低於原價放飛,也是令人相當意外。

不過也有網民表示黃牛「炒燶」的原因也可能是因為神徒們聯手抵制黃牛黨,寧願無票入場也不助長炒風,值得尊重。此外,網上交易門票畢竟還是有風險,買家付款後可能無法收到門票或收到假的門票,大家若想入場支持自己的偶像,還是盡可能循正當的售票途徑購票,以免受騙及招致損失。