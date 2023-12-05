遊客票選日本Top10最不方便的事！無垃圾桶只排第5　最麻煩是這事

日本一直都是香港人熱愛的旅遊聖地，不少人放假去旅行都會到日本飲飲食食，但也有旅客表示到日本自由行會遇到不少麻煩。曾有日本媒體就讓遊日旅客票選「遊日不便」的十件事，日本旅遊愛好者就要看下去啦！



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日本旅遊媒體「GOOD LUCK TRIP」針對891名海外訪日旅客進行問卷調查，票選出「旅日時感到困擾、不便」的10件事，榜單引發熱議和共鳴，看看你在日本旅遊時有沒有遇到這些麻煩啦！

第10名：火車的各種優惠票券好難懂

日本總是有數不清的JR鐵路周遊券、交通票券，單單只在東京或大阪市內活動，地鐵已經可以選擇1/2/3天券，如果你穿梭多個縣市，就可以選擇其他套票或優惠，也有一些給遊客的來回機場列車車票優惠。但因為很多時候都需要會日語，而且優惠種類繁多，事前需要做許多功課準備行程。

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第9名：找錢麻煩

因為日本商戶收銀機的500圓（日圓）硬幣的存量比較少，所以當遇到要找500元硬幣的情況時，就會讓店員感到非常煩躁、心情很差，通常都會找5個100元硬幣給對方，店家不希望500元硬幣用光後，還得再去銀行換錢，非常麻煩。

第8名：吸煙區很少

日本有「路上喫煙禁止」條例，即是禁止吸煙者在路上邊行邊吸煙。在街邊的餐廳一般都會分為吸煙區和非吸煙區，即使在非吸煙區吸完也要有手尾，將煙頭丟在指定的煙灰缸內。雖然部分地方的吸煙區是空曠的室外，可能比較難找到煙灰缸，但也要注意不可以隨地丟煙頭！

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第7名：信用卡刷卡問題/第6名：可支援多元支付的店家不多

第六、七位都是支付方式的問題，大部分香港人都沒有日本通用的電子支付帳戶，雖然一些大商場都會接受Master card或Visa信用卡 ，但大部分日本道地小店付不起信用卡手續費，因此都只收現金，所以如果有計劃到日本旅行，就要準備好足夠的現金啦。

《愛的迫降》劇照

第5名：找不到垃圾桶

日本街道以乾淨聞名，但很多人發現路上難以找到垃圾桶！一方面是防範恐怖攻擊，另外也是為了避免大量野生烏鴉啄食垃圾反而更造成髒亂，同時也能獎勵民眾回收，因此在許多車站的自動販賣機旁依然都找得到回收桶。不少日本人出門也都會自備垃圾袋，不過對觀光客來說真的不太方便。

第4名：公共交通系統複雜

雖然日本的大眾交通網絡方便，但也有不少人表示日本交通網路十分複雜，意味著出發前需多花時間做準備、研究路線和買票、轉車方式等。

第3名：路上指標、看板等缺乏多語言標示

日本許多設施都只有日本語，一些觀光地區的看板、指標都只有日語，缺乏中英文翻譯的標示會讓不懂日文的人一頭霧水。

第2名：與當地店家無法順利溝通

大部分日本的店員都只會日語，若以英語溝通可能會不太順利。另外在預定餐廳時，因大部分人都不會用全日語的網上預約，因此會需要用更多的時間等位或遇到麻煩，尤其是部份餐廳需要客人訂座才會招待。

《深夜食堂》劇照

第1名：免費WiFi不多

票選第一名是關於「免費WiFi」的問題，畢竟出國在外無論找路、找資訊最需要網路。不過日本除了機場和大城市裡的主要車站之外，大部分區域或街道是沒有免費WiFi提供，因此建議到日本前先購買上網電話卡或租借WiFi機，確保旅遊期間不斷網，既節省時間又可減低有麻煩的機會。

《無法成為野獸的我們》劇照

雖然香港人到日本旅遊時也許會遇到麻煩，但也無阻對日本旅遊的熱愛，大家記得出發前做好功課，那就可以玩得舒心又輕鬆啦！