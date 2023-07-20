打工仔被公司廁所裝CCTV偷拍流出 因一事反被主管訓斥!網民轟離譜

不少公司都會在辦公室內安裝監控設備，除了作保安用途之外，也有方便監視員工工作進度之用，當公司裝CCTV無可厚非，但是連廁所都裝就明顯侵犯個人私隱。昨日（18日）網傳中國某間公司竟然在廁所內安裝監視器，監視員工在廁所內的一舉一動，事後還將錄影截圖上傳至微信群組內，放大檢視其個人行為。事件引起網路上的一片爭議，大嘆上個班也遭到侵犯個人私隱。



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對於辦公室安裝監視器與否，在員工個人隱私的層面上一直都存在爭議，但相信在廁所內不該裝Cam，應該不存在任何異議。Twitter網民「李老師不是你老師」分享一張網民投稿的圖片，圖中一位暱稱為「謝經理」的人士，連續了分享4張監控畫面截圖，並標記了另一位名為「周金」的人士，表示：「三人均無帶離崗證，好好去調查一下，回覆調查結論和處理結果。」圖片上的左下角有清楚的時間，標記為2023年7月18日星期二上午9點52分至53分。

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Twitter@「李老師不是你老師」

圖片後來在網路瘋傳，大嘆打工仔連在廁所如廁的一舉一動都被拍下，還要將每一個動作、停留了幾分幾秒都放大檢視，被偷拍的3名打工仔更因為未帶「離崗證」要被經理調查訓斥，刷新了網民的三觀。以上一連串的離譜行徑都惹來網民狂轟，直斥公司的行為簡直是侵犯私隱，表示「難道真的這麼不被當人看嗎，好可憐」、「監獄都沒這麼狠」、「過得不如畜生，上廁所都不讓」、「為啥上廁所也要監控？」、「為什麼中國人這麼能忍？」、「這可以告到他們傾家蕩產嗎」、呼籲該公司被偷拍的員工挺身而出報警處理，捍衛應有的權利和私隱。

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《IT狗》劇照

然而中國公司在廁所安裝監視器已經不是首例，據內地媒體在2022年報道，中航鋰電（廈門）科技有限公司辯稱為了抓著在廁所偷偷吸煙的員工，所以在廁所內安裝CCTV。後來翔安區勞動保障監察大隊介入調查，律師回應公司無論基於安全考量或方便管理，在廁所等非公共區域安裝監視器都嚴重侵犯員工隱私，員工可向勞動監察部門舉報和投訴，要求公司拆除監控設備。

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