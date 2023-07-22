內地女2點批香港散水餅文化超無謂　劈炮唔撈仲扮nice:沒用儀式感

辭職Last Day是不是就一定要買散水餅?近日有在港工作的內地女就於社交平台上狂批香港的散水餅文化，表示完全不解為何辭職離職，做得不開心還要「掏錢出去請大家吃東西」，而且大家還要坐在一起聊天，就算同事不熟也要夾錢請食飯，對此感到非常無語表示「安安靜靜到下班走人不行嗎?」。



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該名內地女於小紅書發文指，自己對於香港的散水餅文化根本就是「沒用的儀式感」，他表示不明白為何自己都要離職了，還要是因工作做得不開心「和老板有矛盾」，但還要自己出錢請大家一起吃東西。他表示曾經有同事離職，除了那位同事要送散水餅外，原來其他同事是要夾「送禮物吃飯」作回禮，自己就算當時只是與該位同事相處得一個月，根本就不相熟，但都同樣要夾錢送禮物，然而最令他生氣的是，在接手該位同事工作時，他才發現該同事竟留下「一堆手尾」，讓他當下感到超無奈。

她表示，若是自己是因其他原因離職，「請吃東西無所謂」，但她就是做得不開心，「我還請甚麼東西」，還有最尷尬的是大家吃散水餅時，還要坐在一起聊天，「還是那些工齡長得的在聊天關我甚麼事」，令她崩潰表示「就安安靜靜到下班走人不行嗎」。

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對此，有不少網民表示認同樓主的想法，若工作得不開心根本不用派「给他們買了也是浪費」，「不買也行 自己開心最重要」，有網民更搞笑表示，對於有矛盾的老闆「不把老闆打一頓我覺得就是給她的禮物了」，除了散水餅文化，有網民更表示很討厭香港的「手信文化」，若大家出行就必買手信給同事。有網民亦解釋道，送散水餅其實都是希望往後還能聯絡，表達感謝之情，若關係不好根本不用送若想送的話「給關係好的同事送禮物」就足夠。