大暑原來好旺財？農曆6月6號「重日」成補財良機　專家教1招發達

今年大暑在農曆6月6日，西曆7月23日，今天剛好也是「天貺節」，一年陽氣最盛的時候，台灣命理師湯鎮瑋表示，這一天透過祈禱和許願就能獲得更多的財運和好運，將是添補財運的最佳時機。



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湯鎮瑋在社交平台發文表示，傳統節日有個特色，那就是「重日」，即月份與日期相同，像是正月初一的春節、五月五端午節、九月九的重陽節...大家可能較不清楚的就是農曆六月初六的天貺節，「貺」是贈、賜與的意思，天貺即天賜，這天也是民俗中的「開天門」，是指在「天貺節」這個特殊的日子裡，天上會開天門，象徵著神明降臨凡間，帶來吉祥和福祉，人們深信著在開天門這一天，進行祈禱和許願能夠獲得更多的財運和好運。

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而今年的「天貺節」又逢大暑，湯鎮瑋直言：「今年的天貺節又逢大暑，都是陽氣最盛的時候，特別提醒今年西曆7月7號到8月7號就是一年一度的財庫月，增補自己財庫的好機遇，大家這個月一定要好好佈局，迎接下半年的好財運。」

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