01獨家｜移英港男買樓裝修被香港師傅慘騙過百萬！全屋逾70處缺陷

01獨家訪問｜一位港人為移民英國展開新生活提前置業裝潢安樂窩，卻因為遇著一位移英的香港裝修師傅騙徒演變成一場惡夢⋯港人Kelvin在英國當地購買了一處物業，找了一位同為移英港人的裝修師傅，以13.2萬英鎊外加細項附加費（約132萬港幣）的價格裝修物業。但最終新屋慘變爛尾屋，還出現了約70處缺陷，更誇張的是在裝修期間，該位師傅意圖以自編自導的方式騙走更多工程款項，事件引發網民熱議，怒批「香港人專呃香港人」！



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移英事主Kelvin在Facebook上的移英港人群組裡貼出長文，首先認栽地稱自己未在清楚了解該位香港裝修師傅背景的情況下，聘用了對方為自己裝修物業，對方也是新移英港人，下稱香港裝修師傅為”Ken”。事主表示工程於2022年9月時開始，預計工期約90天，初始報價為13.2萬鎊（約132萬港幣），目前已付款11萬鎊（約110萬港幣）。而在9月工程初期他到現場監察進度時，已發現數處Defects（工程缺陷），已即時通知對方處理，後來Ken也有定時向他匯報工程進度，頻率約每兩星期一次。

（圖片由事主提供）

但在今年年初，事主收到Ken的來電，對方稱自己被行家騙走了5萬鎊（約50萬港幣），因此無法再繼續工程。事主猜測其言下之意是「讓他繼續加碼」支付裝修費，惟當時他「已支付第2期，共80%的工程費用」，因此拒絕加碼，並要求他繼續工程，不過自己從尾數中向他墊支了3千鎊（約3萬港幣），希望對方能度過難關。但是事主其實基於種種原因，例如「例如Ken拒絕報警，及拒絕提供老千資料」，他相信事件為「自編自導自演」的騙局，再加上「即使將工程二判，亦不可能一次過付款，而非分期」，因此確信對方正在欺騙自己。

當時裝修的報價單，價錢部分因進入法律程序未能公開（圖片由事主提供）

其後工程已延誤兩個多月，事主仍在香港工作，並未得知「原來工程自上年12月以來已處於接近『完全停工』狀態」。他在1月時再度前往英國檢查裝修進度，發現9月反映的缺陷非但沒有解決，反而出現更多的缺陷。Ken還反要求他放棄「玻璃屋及Porch搭建」，原因是：「我無錢」，也多次表示「通脹嚴重，要求加碼」，惟被事主回絕「做生意不能輸打贏要，必須繼續，並按照原先工作要求」。但最終也妥協了「玻璃屋的屋頂由瓷磚改為玻璃」的要求，雖然知道會嚴重影響保暖效能，只因為想「盡快完成工程」。

在6月時事主再度前往英國檢查裝修進度，發現9月提出的問題仍未解決，反而更被「封板」處理。另外，全新的屋頂更出現了滲水及彎曲的問題。更從鄰居口中得知，工程期間曾因搬運材料及施工失當，打爛了鄰居家的大門，以及打穿了鄰居1樓睡房的天花。而沒有為鄰居修復，而比錢「私了」，叫鄰居「自己搞」，相當不負責任，後來事主與另外4位本地建築工人共發現了全屋有達70處的缺陷。

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而因為玻璃屋及Porch的工程是完全外判，結果效果和質量都相當不錯，但當完成鋪磚的部分後，Ken聯絡事主，堅持如果不支付尾數將停止開工，當時Kelvin即時表示會訴諸法庭，對方態度即大改提出分期，但事主堅拒動用尾數，最終在7月中「玻璃屋及Porch」才大致完成，有數件被建築工人打破的玻璃需要補回，但以上一連串的事件令事主直感被騙。

事至昨日（20）凌晨，事主向對方發出最後通知，指令終止工程，尾款也不會再支付，更表示「保留向 Ken 索償的權利，索償內容大概為：因工程延誤而不得不入住酒店的費用，GBP1,550。我找來另一組Builder繼續工程及執漏的費用，GBP40,000。迄今為止工程未完成的部份，計算後得出的費用 GBP62,040.72。即合共： GBP103,590.72（約100萬港幣）」，但也肯定對方無法支付亦不會承擔。

事主貼出的移英香港裝修師傅Ken的照片（圖片由事主提供）

網民直斥騙人的香港裝修師傅無良心，「佢好明顯係騙子，不是裝修佬」、「唔整， 都可能仲勉強住得落，比佢整完變危樓」、「其實可唔可以告佢㗎？好過份喎⋯⋯根本就係行騙」、「真係好唔明，人離他鄉還要呃人，點解唔可以安安份份咁做生意呢？攪到現在個個都話唔好再信香港人幫香港人！」、「唔幫襯香港人是常識吧」、「港式裝修騙案」。

《香港01》已就事件訪問事主，Kelvin直言因為事件而精神緊張，甚至出現輕微抑鬱症狀，現在也已經尋找律師協助追討。公開事件的原因是希望之後打算裝修家居的香港人，可以前車可鑑，不要再墮落如此騙局，勸世提醒大家要慎選裝修師傅，也就事件感謝提供意見和安慰的移英港人。

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