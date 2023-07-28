Barbie｜IG藝術家大改造芭比公仔　神還原無數歐美名人及電影角色

華納年度必看真人版電影《Barbie芭比》終於上映啦～女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）在影中的每一套粉紅造型都引爆討論，她儼然成為大家爭相效仿的話題人物，IG藝術家「Aaron」將自己改造的芭比作品分享到網路上，高度還原真人版電影裡的造型而火速吸引萬名網友點讚，現在就一起來看看他的創作吧！



大家小時候有搜集芭比娃娃的習慣嗎？看著娃娃在自己的精心照料下閃閃發亮的樣子是否感到前所未有的幸福呢！芭比收藏家（@aaronmalibu）經常將自己的收藏品改造成歐美名人或迪士尼角色並將成果分享至IG，而獲得世界各地粉絲的喜愛。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《Barbie芭比》中經典桃粉套裝、粉格優雅洋裝以及黑白條紋泳裝都原汁原味重現！影片中可見，他施展神奇魔法的步驟，首先從抹去原芭比的妝容開始，接著再親自手繪畫上瑪格羅比的輪廓，連同重新植髮、髮型變換、上色、服裝配件製作樣樣不落都自己來，沒有錯過任何一個細節，最後再將成品擺出該角色的標誌手勢，宛如真人瑪格羅比就站在眼前，讓人不由得大讚他巧奪天工的超強技術！

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大家小時候應該都曾對自己的芭比娃娃進行過一番改造吧？小編是美感絕緣體，所以娃娃都會死無全屍，或是變成《反斗奇兵》（Toy Story）「Baby Face」（如下圖）的可怕模樣。（ＸＤ）看完小編的慘案，是不是又更崇拜IG藝術家Aaron了呢？

《反斗奇兵》中被玩壞的恐怖公仔「Baby Face」。（《反斗奇兵》劇照）

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