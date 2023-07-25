Barbie芭比影評｜爛番茄90%好評憑什麼？劇情看似胡鬧實情好嚴肅

【Barbie芭比】用年度驚喜來形容一點都不誇大，因為《Barbie芭比》就如預告所說，不論你喜歡還是討厭芭比，電影都會讓你共鳴，讓你成長。



故事講述在芭比樂園過著夢幻生活的「經典芭比」瑪歌羅比（Margot Robbie），某天開始發現自己不再完美，竟然連腳跟都會碰到地板，於是她必須前往人類世界探索真相，才有辦法讓自己變回完美的芭比。然而偷偷跟著她的「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling），卻將因為來到人類世界，而導致一連串意外的產生。

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有別於以往的知名IP改編，電影從開頭的粉紅世界很快就來到芭比不再完美的描繪，甚至出現了被人類玩壞的獵奇怪芭比。接著吐槽滿滿，不只針對芭比娃娃本身，還針對帶來的文化影響力，再延伸至性別上的權力辯證。

要說這是抹黑芭比或者過於嚴肅的議題，很難說得通，因為一切皆真實的讓人共鳴，且編導姬蒂嘉域（Greta Gerwig）和美術設計，還讓觀感夢幻到反差出諷刺，瑪歌羅比和賴恩高斯寧的表演又實在是出神入化，於是和嚴肅沾不上邊，倒能讓人用輕鬆的視角，參與這些其實頗為意想不到的正經事件和議題。尤其想再特別提出的是賴恩高斯寧，並非是只能在冷暖色調的《星聲夢裡人》（La La Land）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）裡出演憂鬱小生，他還是能在粉紅世界裡勁歌熱舞的超級演員，並能把「只是阿Ken」的阿Ken演得深得我心。

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談回藏在其中的性別描寫，其實很早就出現的怪芭比，也早就提問芭比為什麼要是漂亮的，是不能有瑕疵的？所以看到後來，可以發現在人類世界裡只要是男性，不管多麼笨拙都能在社會上擁有自己的位置，而有學歷和技能證照的男性，更是笨拙、死板、權力與利益至上，又口說著支持女權的自我矛盾，還是能成為知名企業的掌權者。所以為何芭比樂園裡，光是腳跟著地、頭髮亂的小事，芭比（女性）就會對不起這個世界，就會產生處在世界底層的卑微感呢。

原來並不是要芭比追上「完美」的世界，而是世界要能接納獨一無二的芭比。電影利用芭比樂園裡不屬於芭比（女性）也不屬於阿Ken（男性）的艾倫，為壓倒性的父權或者女權進行探索，或許也是希望觀眾能成為真實世界裡的艾倫，為性別平權做出理解和貢獻。

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而電影雖然是更關於女性的，但女權不過度，另外在類似作品裡必須小心處理的父權，編導則聰明地讓觀眾不能說男性角色是受「有害的男子氣概（Toxic Masculinity）」影響，因為他們只是受到人類世界（現實）的刺激，認為世界應該如此運作罷了。這也讓電影有別於其他談論性別的作品，更因此能簡單地對選角，對電影和玩具等「造夢」產業，進行一番導正。

喜歡Billie Eilish的主題曲〈What Was I Made For?〉，這首沈靜的歌曲，體現出芭比樂園裡的芭比內心，以及每位角色、每個人的存在價值。卻也有沒那麼喜歡的部分，如電影的節奏掌握，導致敘事上的輕重不一，多種元素則有觀感上的雜亂，像是突然消失一陣子的人類，或是突然和解的母女。另外是很喜歡的歌舞場面，雖然令人印象深刻，但走出影廳幾乎再也記不得歌曲旋律。

從青少女的成長故事《不得鳥小姐》（Lady Bird），到經典名著改編的同名電影《小婦人》（Little Women），這次帶來大相庭徑的娛樂鉅作《Barbie芭比》，而觀眾能在三部電影裡感覺到不斷進步的作者性與姬蒂嘉域想談論的事情。

雖說姬蒂嘉域多被定義為推廣女權的創作者，可是光看在電影裡的情節又好像沒有直白地點出女權議題，我想也正是因此，反而能把各種類型題材轉變為附有作者性的詮釋，也讓人期待接下來她將主導的《魔幻王國》（The Chronicles of Narnia）重啟系列，又將帶來什麼樣的新體驗。

《Barbie芭比》於爛番茄網站獲得90%的「新鮮度」及90%的觀眾評分，反映電影獲得影評人與普羅大眾的一致好評。（截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【影評】《Barbie芭比》：壞掉的是芭比還是世界？】