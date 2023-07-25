加拿大港式甜品店涉歧視新移民港人！指明2類人勿見工 爆公關災難

加拿大7月11日宣布擴大香港人「救生艇計劃」修正細節，取消Stream B的學歷限制，只要成功在加拿大工作滿一年即可申請永居身份，由8月15日起生效，有不少港人對計劃感到興趣。然而昨日（24日）有網民貼出一張加拿大的「新港式甜品店」招聘廣告，指明不歡迎2類人，令一眾網民感到歧視意味極重，後來即使店方出聲明割席兼跪低也都無補於事！



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加拿大7月11日宣布擴大香港人「救生艇計劃」細節，經救生艇Stream B申請永居的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的限制。是次放寬救生艇計劃不但符合OWP（開放式工作簽證）資格的人受惠，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年即可透過Stream B申請永居身份，可算是出大招「搶人才」。

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FB@Sugar Marmalade 糖記甜品

然而加拿大連鎖甜品店「糖記甜品」貼出了一張簡體中文招聘廣告，聘請服務員、吧台和後廚三個職位，工作時間為7pm-2am，工作要求是有責任心、靈活變通、態度認真，有經驗者可獲優先考慮。工資為加拿大政府規定的最低工資，該店分店地址在安大略省（Ontario），時薪15.5加幣（約92港幣），外加小費，讓有興趣的人可以加微信進一步了解。惟招聘廣告中最受網民關注的內容，是最底的一句「注：香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾，謝謝」。

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據官網資料顯示，糖記甜品創立於2010年，自稱是「年輕復合式甜品品牌，倡導港式甜品新概念」，同時以「新派港式甜品」為主題，用心打造甜品，再用甜品打動人心。雖然未知甜品有多打動人心，可是網民已經被招聘告示而「打動」，怒斥店方的廣告涉及歧視，「點解唔請stream b？」、「min wage工都夠膽死唔使新移民？」、「有冇熟加拿大法律嘅人講下咁咗有冇違反加拿大反歧視法例？」、「到時唔請咪得，寫出黎捉蟲？」、「香港都未至於寫到明特定唔請邊類人」、「港式甜品舖用簡體中文」、「做港式嘢唔請香港人，真係好嘢」。

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招聘廣告引起網民熱議後進一步演變成公關災難，糖記甜品亦發覺招聘廣告引起軒然大波，同日即時在Facebook上發布告示跪低認錯，稱「引起大家既關注和評論，以及造成對大家的反感，我地喺度同大家正式道歉，同時我地團隊亦感到羞恥及慚愧。有關招聘廣告為個別分店行為，絕對不能代表我地團隊或者糖記甜品，我地絕對不能容忍任何傷害和歧視香港人的言論和行為。」也稱招聘廣告未被審核便出了街，所以有不可推卸的責任，已將廣告移除，並已對該名分店員工作出嚴厲處分，保證不會再有同類的事件發生，也願意接受任何批評。

今日（25日）早上糖記甜品再在Facebook上貼出道歉聲明，再一次誠摯道歉和表明涉事分店經理已被即時解僱，稱公司「大部分人曾經（現在）都是這個地方的『新移民』」，已深刻地理解職場平等的重要性，將確保日後營造一個公平、平等和充滿尊重的工作環境。

不過網民對於兩次的道歉聲明都不受落，表明「又黎割席，瀨intern、個別員工行為、個別分店行為」、「唔係所有嘢道歉完就可以當冇發生過，先唔講犯唔犯法，之後有冇香港人肯嚟都成問題」、「作為一個移民咗加拿大三十幾年嘅香港人，睇到你哋嘅招聘廣告，除咗「憤怒」就只有「憤怒」。我哋好多人係移民，亦曾經係新移民。當他們最需要幫助的時候你卻落井下石」、「招聘廣告邊有可能唔使經老闆approve 就出到」、「歲數同性別都唔會係CV 出現，你就說明唔要新移民，賣香港糖水但唔要香港人」等，也有網民就歧視風波已去信加拿大當局，事件至今仍在燃燒。