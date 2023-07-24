移英港男學生大爆為自保帶𠝹刀返學！揭港人被欺凌 想生存靠1法則

近年不少港人移民英國，然而面對文化的不同，要適應的不止成年人，其實小孩、青少年面對的變化可能更強烈。日前經歷台灣、英國移民失敗最終回流的香港YouTuber「珍心活」貼出影片，邀請自己兒子分享早前在英國就讀中學時的所見所聞，除了開學首天即遇校霸，目擊中學生吸煙打架樣樣齊，更大爆校園內的香港學生有被欺凌的情況！



YouTube@珍心活

香港移民YouTuber珍心活一家四口2020移民至台灣後，因等待兩年都未曾獲得台灣身份證，令其倍感心灰，最終選擇舉家移民至英國。但移英短短3個月，他又再度宣布自己「極速回流」，毅然決定回港定居，結束兩年半的移民生涯。

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日前「珍心活」貼出影片，邀請自己兒子分享早前在英國就讀中學時的所見所聞，意圖用真相打破大家對「歐洲學校美好的畫面」，讓大家知道在英國讀書時的校園生活其實一點也不簡單！「珍心活」的兒子在影片中提到自己在英國某中學讀書的首日，在進入校門前已經看到一位學生正在吸煙，在入到課室門口時已經看到一堆沒有穿著校服的學生正在「拉拉扯扯、拳打腳踢」，而老師也只是口頭勸阻，未有實質行為去阻止，似是默許打鬥事件的發生。

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然而當他進入到課室後，老師也沒有任何的介紹，同學也不會打招呼，他只是默默地坐在靠門口的位置，而課室後面就坐滿「問題青年」，會在課堂上學狗吠，騷擾老師授課等，也會向老師舉中指、大叫等。課上的同學有些自己看書、打機、直接開Zoom傾電話、甚至有男女朋友在班房攬攬錫錫等，反正就是「無人聽書」，只顧做自己的事，這一切的校園畫面都是華人學生難以想像的。

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其後，他遇上校園內的校霸挑釁自己，甚至舉機拍攝他的大頭照，使得他只好無視對方。除此之外，他稱校園內有一個香港人提醒自己，稱「這裡的人很喜歡用武器打架」，樓梯口更是常見的「伏擊地點」，要注意不能一個人出入，也不要單打獨鬥，遇上打鬥事件一定要叫上其他港人幫忙，令他懷疑人生地表示「咩料，呢個咩世界嚟」。

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聽到其他港人的「校園心得」後，他每天便將鐵水壺的水倒乾，以減輕重量作防身武器，方便「扑人」。另外還準備了一把𠝹刀藏在西裝外套內，同樣是用作防身，必要時亮刀揮舞防身，甚至用於突刺作出反擊，坦言自己很多生活的細節都不記得，但一定會記得將刀放在西裝外套的內袋。他還稱在校園內老師無法管理學生的行為，在事實上也「懶得管」，看到打鬥事件也只會稍作勸說，勸說不果就會離去，因此學生「私了」的情況在校園內十分常見。

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他也目擊過不少校園欺凌的場景，尤其是香港學生有被當地學生欺凌，比如在路上突然被從後推你、踢你一腳、大聲嚇一嚇你等，直言「香港人在學校比較好欺負」。至於如何應對欺凌，他也有自己的一套生存法則，比如對方向你握手時，要顯示出自己有力，頭也不能垂下，要昂首挺胸，否則只會被認為弱小。另外，在面對對方挑釁的行為時不可示弱最好還擊，否則日後只會淪為長久欺凌的對象，欺凌的行為也會愈來愈過火。更坦言「喺英國謙厚係行唔通，要有型，唔可以Thank you呀Sorry呀咁樣」，想融入就要扮型，學他們碰拳、握手等。

YouTube@珍心活

網民看到影片後坦言英國校園文化與華人地區的校園文化有所不同，表示「我阿叔已經攞咗英籍，但幾年前回流返黎香港，佢喺英國學私立中學教書，我記得佢講過喺英國最危險同最易學壞嘅地方就係學校，本地生對本地生都有唔少欺凌事件，何況對華裔學生」、「我兒子讀英國東南部非常知名的私立小學，每年學費約兩萬五英鎊，第一天上課就在教室裡當眾被脫褲子，冬天被同學用水桶從頭上潑冷水，不停被欺侮，惡霸們天天在打人，上報老師與校長的回應都説『被人欺侮代表你的小孩也有問題』」、「移民真實的一面..」。

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不過也有網民講到其實全世界也好、香港也好，其實或多或少都有校園欺凌的情況，「你仔仔讀到間咁差嘅學校實屬不幸，不過相信呢間中學唔可以代表哂全英國嘅中學」、「其實香港Band 3 4 5 都係咁㗎喇」、「只反映部分中學情況，等於香港差嘅學校」。另外，網民也不認同「珍心活」的兒子私自帶著𠝹刀去學校上課的行為，表示「防身但係小朋友唔識收力，拎刀插死人點算？知唔知咩叫意外？這種思維不建議」。

以上均為影片內容整合，不代表《香港01》本台立場，本台亦不鼓吹任何暴力行為。

原片：YouTube@珍心活