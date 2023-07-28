90後港女孭布袋返工遭白鴿眼　嘲「屋企做清潔?」爆1句結局神反轉

正所謂人不可貌相，單憑衣著從來都不可以定義一個人。日前有位於律師樓工作的網民就於社交平台上發文表示，公司有個90後的女同事被整班00後同事杯葛，原因就是因為該名女生「每日剩係揹布袋翻工」，他們認為其「入唔到上流社會」，更嘲諷她屋企人「係咪做清潔工？冇錢買個好啲既袋翻工咩？」，誰不知90後女生反擊的1句，讓網民都即高呼「真上流人」！



《小資女孩向前衝》劇照

日前，有網民就於Facebook專頁「奴工處」上發文表示，上個月有位90後的女同事入職，但就因為她每日上班都是背「布袋」，結果就被公司的一班00後任職秘書和律師的同事認為她「入唔到上流社會」，而杯葛孤立她。上個禮拜該班人更故意找事，讓他們能夠借意怒罵該名女同事，同時「勸」她自動辭職，最後女同事亦忍受不住，毅然遞信離開公司。

示意圖（L.L. Bean）

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但到女同事臨走前，該些人還不肯收手，甚至還故意問她「你屋企人做咩？係未清潔工？冇錢買個好啲既袋翻工咩？」，嘲諷她家底不豐厚，連個買個漂亮一點的袋錢都沒有，借此對她進行羞辱。但沒想到同事回答自己的家人是任職「顧問醫生」，但佢都係背布袋翻公司，有咩問題？」後，便收拾東西走人。

樓主表示，至今90後同事已經離職兩日，但公司都繼續有不同有關她的閒言閒語，有同事還表示若果下次於街上再次遇到該位女生，「一定打佢趴係地下」，口氣相當強烈。然而貼文一出即引起大批網民熱論，有不少網民都形容該些00後同事的行為超「小學雞」行為，90後女生才是「真上流」的人士。

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網民表示，「只有窮人先會覺得『無名牌好窮』，「本身係下流先會想扮上流……上流本身就係個潮流」，「我識個uncle幾十億身家成日著住條穿窿褲」，真正上流的人根本不需要靠名牌袋，加上「有錢嘅人最驚畀人知佢有錢」。網民更指該些杯葛人的00後同事「小學雞真的未見過有錢人」，「狗眼看人低」，「Law firm 講呢啲真係好打極有限呢。 白鴿眼到呢～」，以貌取人的人不可取，還勸樓主「為保持身心靈健康早走早著」。

資料來源：Facebook專頁「奴工處」