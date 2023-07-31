日本美女大胃王高橋知成驚傳離世享年30歲　生前4病纏身突暴瘦

日本大胃王再傳憾事！繼曾經來台，10分鐘內吃完9.5碗滷肉飯的「菅原初代」，今年3月因大腸癌逝世後，大胃王女星高橋知成（高橋ちなり）也驚傳7月21日驟逝，享年30歲，由於家屬並未透露死因，引起諸多聯想。據悉，她生前罹患厭食症、自體免疫疾病等4症狀，去年底又因為脊椎壓迫性骨折住院，身體狀況早已亮起紅燈，好友證實死亡噩耗，如今高橋知成最後貼文也曝光！



高橋知成擁有甜美外貌及纖細身形，曾在多個大胃王節目中亮相，以及經營YouTube頻道、IG與Twitter，累積不少粉絲，在大胃王圈相當有名。然而，因為長期的暴飲暴食，罹患了厭食症，儘管如此，她依舊為了拍攝，吃大份量的食物，加上平日有抽菸、喝酒習慣，健康狀況並不好。

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高橋知成整個人瘦到皮包骨，用固定帶包住腰，直到去年底，透露自己因為厭食症與脊椎壓迫性到醫院診斷，怎料，健康報告中，竟出現肝指數異常，比旁人高出近40倍，必須住院治療，同時也要戒酒。

此外，高橋知成生前至少4病纏身，包括厭食症、脊椎壓迫性骨折、肝指數超標及罕見皮膚病。在疫情爆發期間，高橋知成曾發文表示，希望民眾不要搶購紗布，坦承自己罹患皮膚病，並曝光照片，可以看見，她的皮膚上滿是大塊水泡，甚至有許多水泡破掉後的傷口，因此必須使用紗布包紮，由於大家搶購紗布關係，讓她只能剪掉自身衣物覆蓋傷口，網友從PO出的照片推測，應是得到自體免疫疾病「類天皰瘡」。

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高橋知成死訊曝光後，外界皆感震驚，粉絲紛紛湧入IG哀悼，而她的最後一篇貼文則停留在去年5月17日，當時分享了3天2夜的金澤之旅，大讚酒店早餐美味，雖未露臉，但足以顯見開心滿足之情，只不過，往回看其他照片，暴瘦模樣著實令人心疼不捨。

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