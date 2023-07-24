日本傳說｜水喉水可以直接飲大揭秘！有地區會宣傳自來水的美味？

在日本旅遊時，可能會有一個問題困擾著許多人：日本的自來水（水喉水）能不能直接飲用？這個問題的答案是肯定的，但也許有人曾聽一些日本人平常是不喝自來水的、東京的自來水不能喝等傳聞，本文將介紹給讀者們日本的水供應系統的介紹，以及大家介意的——「日本自來水可以喝嗎？為什麼可以喝？」的解答喔。



日本的自來水「水道水」真的可以直接喝嗎？

相信大家都對《男兒當入樽》中，主角櫻木花道在片頭曲中豪放地喝著水龍頭中的自來水，看起來似乎相當解渴美味的樣子留有印象。實際狀況來說，的確日本的自來水水質優良，是能直接飲用的，這得益於日本的水道法規定嚴格的水質標準，這些標準確保了即使長期飲用自來水，也不會對人體健康造成任何傷害。因此，只需打開水龍頭，就能輕鬆獲得可以安心飲用的自來水。

筆者在居住東京的期間內，住宅就經常會有水道水局的人員來檢測自來水管中的水質，非常細心地確保著在都市中的管線與水質不會出現不適合生飲的狀況，因此以結論而言，當你在日本時直接喝自來水是沒有任何問題的。

相關文章：你不知道的日本文化！「三分離」衛浴成主流 1大優點惹網民羨慕👇👇👇

+ 11

日本的自來水好喝嗎？對身體的健康會有影響嗎

全球的角度來看，能夠直接飲用自來水的國家並不多，而日本就是其中之一。然而，儘管日本的自來水安全可飲，但或許你曾經聽過有些日本人不會去喝自來水的傳聞，或是對其口感有所保留。

沒錯，雖然日本自來水的水質本身是安全無虞，但還是有可能因為天氣狀況或是不同地區的管線的狀態而有口感跟品質的不同，且有些人則可能對消毒後的水的氣味較為敏感，或者是因為水龍頭出水口的環境不整潔，造成心理因素等影響，會導致無法接受直接飲用自來水。

不過近年日本的自來水口感已經大幅提升，部分地區甚至會宣傳其水的美味，如東京就曾以膠水樽裝自來水進行推廣過自己自豪的自來水品質。但還是得說，由於地區和水道設備的差異，自來水的口感可能會有所不同。一般的日本家庭如果對自己生活品質有更高的標準，也通常會透過淨水器來去除水中的殘餘氯和雜質，這樣可以使水變得更清澈美味，而另一種選擇則是安裝鹼性離子整水器（電解水機），它可以在淨化自來水後進一步進行電解，生成含有水素的弱鹼性水。

相關文章：日漫畫家揭露12種不能理解的日本文化 OT無補水、請假去玩就是罪👇👇👇

+ 21

來日本喝自來水沒問題

所以，當你下次旅行到日本時，不必擔心是否能直接飲用自來水，但好不好喝可能就因人而異了。但能肯定的是，日本的水質管理系統確保了其自來水的安全性和可飲用性。飲用自來水不僅環保，還可以節省購買瓶裝水的成本，若下次在日本旅行時，也不妨嘗試直接飲用自來水，感受一下日本優良的水質管理所帶來的好處吧！當然也必須提醒大家如果真的喝起來感覺口感有異或不喜歡自來水的味道，也不要勉強自己喝下去喔。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】