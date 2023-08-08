涿州水災災民拍片自嘲似馬爾代夫！水中作樂等救援　網民激讚樂觀

颱風杜蘇芮橫掃中國京津冀地區，暴雨成災造成重大傷亡和損失，北京、河北涿州地區成為重災區，大量居民受水災所困等待救援。而在天災當前，有災民選擇樂觀面對。網上流傳一段由涿州居民自拍的影片，只見他站在黃泥水之中自嘲身處在馬爾代夫，期間笑容滿面，「水中作樂」的行徑獲網民激讚態度好正面！



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河北涿州因颱風杜蘇芮造成嚴重洪水災情，街頭四處被洪水淹沒，積水呈泥黃色，夾雜動物屍體、煙蒂、垃圾、泥土、車輛等雜物。洪水淹到災民胸口，救援隊都要以救生艇出入拯救災民和運送物資，以提升救援速度和效率。

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雖然水災災情嚴重，令受影響的市民叫苦連天，但也有災民選擇樂觀的方式面對。網上流傳一段影片，片中一名男子正在舉機自拍，可見水勢及胸，他身上套著一個游泳圈，背景裡約十名同樣被洪水所困的災民，坐在水中、站在水中，按電話的按電話，聊天的聊天，也有人抽著煙、喝著飲料安靜地等待救援，看起來悠然自得。

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拍片男子剛舉機就自嘲正處身於「馬爾代夫 涿州分夫」，背景隨即傳來陣陣歡笑聲，他再舉出勝利手勢，滿臉笑容地說：「大家好，我給你介紹一下，我們這是河北涿州，天龍灣一期西門口，大家在等著救援」，期間夾雜嘻嘻哈哈的歡笑聲，表現得非常樂觀。網民看到影片後大讚「態度正面」、「連求呼喊救援都是如此的幽默，我想哭」、「他們都在偷著樂」、「苦中作樂，希望你們能夠平安」。不過也有網民擔心起災民長期浸泡在不潔的污水中，容易發生傳染病、皮膚病的問題，還望災情早日退去，人命傷亡得以減少。

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