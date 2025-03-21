西藏秘境「世界上最孤獨寺廟」全廟得1人！四面環水只為守護1聖物

大家通常看到的寺廟，大朵都是香火鼎盛，有很多不同的信眾參拜，熱熱鬧鬧。但位於西藏卻有一間歷史超過700年人稱「全世界最孤獨的寺廟」，該間寺廟不但地理位置孤僻，猶如與世隔絕，內裡還只有單單一位的僧人駐守，而寺廟700年來為的就是供奉的這一樣「聖物」！



（網上圖片）

位於西藏的山南市浪卡子縣內的羊卓雍措(簡稱羊湖)北岸，一個超級小的小島上有著一座超過700年歷史名為「日托寺」的寺廟，於西藏文中日托亦有「山上孤石」之稱，那是因為這間寺數百年來都一直供奉著一顆「聖石」，傳說中該顆石頭是從天而降，有著能醫百病的神力，寺廟的名字亦因此而來。

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那為甚麼日托寺會被稱為「世界上最孤獨的寺廟」呢？那是因為日托寺的地理位置相當偏僻，距離最近的城鎮都超過150公里，而且它還座立於湖心小島之上，四面環水，整座小島只有它一個建築物，唯一能通往陸地的，就只有一條狹窄的砂石路。此外，日托寺亦並非如其他的寺廟般，會有多個僧人於內誦經修行，長年以來，這裡只有一名僧人駐守，每日誦經、冥想、修行，過著樸素而寧靜的生活。

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但隨著這間「最孤獨」的寺廟名氣越來越大，現在有不少的遊客都會特地前往朝聖，令這間寺廟不再孤獨。還有其實日托寺所在的羊湖本身就是「西藏三大聖湖」之一，當大家站在寺廟頂端，可以將碧藍的湖水一覽無遺，甚至有機會見到西藏特有的藏原羚、班頭雁等珍稀動物，彷彿置身於世外桃源。如果你有機會前往西藏，也不妨前往這間「最孤獨寺廟」朝聖，感受一下置身仙境的感覺！