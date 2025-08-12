燒賣紅到去巴拿馬？被封國民美食　茶樓夜店都有　當地人必加一醬

燒賣是香港人的comfort food（療癒美食）之一，日常生活中隨處可見，不過你又知道原來遠在中美洲的巴拿馬，不只華人，連當地人都視燒賣為國民美食嗎？《開罐》帶你了解世界各地的冷知識，看看燒賣是如何抓住巴拿馬人的味蕾。



遠在中美洲的巴拿馬，不只華人，連當地人都視燒賣為國民美食（FB@Palacio Lung Fung）

燒賣被封巴拿馬人封「肚餓殺手」

無論是飲茶「一盅兩件」的點心燒賣，還是街邊「篤兩串」的魚肉燒賣，都是陪伴大部分香港人成長的滋味，但其實遠在中美洲的巴拿馬，燒賣都是當地人經常會接觸到的食物。巴拿馬報章《El Siglo》就曾形容燒賣是「肚餓殺手」（mata hambre），全因餡料豐富，而且大大粒夠飽肚。

2024年巴拿馬估計有多達20萬名華人居住，最早可追溯至1854年（Alcaldía de Panamá網頁圖片）

其實巴拿馬華人絕對不少，2024年估計有多達20萬名華人居住，佔全國人口約4%，亦是中美洲最多華人聚居的地方。華人來到這片土地，最早可追溯至1854年，海巫號乘載705人「賣豬仔」到巴拿馬建造運河鐵路，部分人之後便落地生根，主要以經營雜貨店為生。雖然在20世紀初當地華人曾經歷歧視及公民身份問題，但後來得到解決，直至改革開放之後，移民巴拿馬的人口再度增加。

巴拿馬燒賣獨特食法

我們吃燒賣通常配豉油、辣椒油，而巴拿馬人都有另一套吃法，就是點茄汁。如果怕只有一種味道會太單調，當地人亦流行將茄汁、豉油及辣椒製成「混醬」一同進食。另外亦有人會將燒賣配上鹹餅乾一起吃。

巴拿馬人吃燒賣不是配豉油、辣椒油，而是茄汁（FB@香港燒賣關注組）

一粒燒賣貴過香港

巴拿馬售賣燒賣的地方亦非常多元化，除了一般的酒樓，街邊超市或雜貨店都會設有蒸籠，讓人們隨時吃到熱焫焫的燒賣，有指部分酒吧甚至夜店都有提供。價錢方面十分親民，根據2023年報道，一粒燒賣大約售35至50美分（港幣約$2.75至$4），當然吃燒賣很多時都不只一粒，所以也有些地方會以$1美金（港幣約$7.85）售幾粒燒賣。一名小型超市老闆接受《El Siglo》訪問時表示，每星期可賣出多達200粒燒賣，單是燒賣的利潤已有$100美金（港幣約$785）。

隨著燒賣在巴拿馬普及，到酒樓吃點心亦成為當地日常，原來假日與親友到酒樓飲茶，不只是香港人的專利。唐人街一間酒樓供應燒賣之外，更有蝦餃、粉果、叉燒包、煎堆、炸雲吞等等，裝修走中國風，侍應更用點心推車送上食物，分分鐘比香港更傳統。

除了傳統選擇，巴拿馬亦有餐廳將飲茶變成放題形式，感覺較新穎。飲品方面雖然沒有壽眉普洱，不過有西式茶，以及咖啡、牛奶及冰水，而且都是任飲。供應時間為早上8點半到中午12時，可以食足3個半小時，非常充裕。

香港人熟悉的傳統飲食經過融合後，打破地域界限及文化差異，在地球的另一邊同樣成為國民美食。下次吃燒賣或到巴拿馬旅行時，你又會想試試新的吃法嗎？