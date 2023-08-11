Openrice高質炸髀食家食評瘋傳　竟分「偽熟唔」3派?網民:蔡瀾2.0

食評，對於工作忙碌，追求速食的現代人來說是相當重要，我們可以藉著食評對餐廳的菜式和質素有著初步的了解，避免中伏。雖然近年經常出現「買Like」、「買正評」或者「鱔稿」的事件，但正評的多寡仍然是我們挑選餐廳的重要指標。日前（8日），有網民在Openrice上發現一位食評家，而他所留的食評相當精彩、「啜核」，令網民直指「好有創意」！



（Openrice截圖）

日前（8日），有網民在Openrice上發現一位食評家，發現他所留下的食評圖文並茂之餘，亦相當有創意，因此與一眾網友分享。該篇食評是關於一家叫「流髀」的港式小食店，主打炸雞髀，而一看到名字便不難明白店名是在玩「食字」，與「劉備」同音；而店舖的收據亦叫作「張飛」，大玩三國gag。

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因此這位食評家也借花敬佛，指現在本地炸雞髀店已分為「「偽」、「熟」、「唔」三派」，即「偽」生炸、炸「唔熟」，又指「炸唔熟」會見血，見血就要吐，即「赤吐」。除了赤兔、三國、劉關張之外，還有趙雲、小喬、諸葛亮、赤壁、借荊州等食字gag，大家可以慢慢細心品味。

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有網民起初見他圖文並茂且相當用心，懷疑他是店家的打手甚至老闆，但隨即有另一位網民發現他的Openrice帳號注冊了將近8年，且已撰寫超過600篇食評，不太可能舖排多年為了幫自己的店家宣傳，更重要的是他最後也只給了「流髀」平均3星的評價（滿分為全5星）。

既然已得悉這位食評家並不是打手，他生動的食評也讓網民好奇他其餘600篇食評會有什麼「笑點」，果然也沒讓網民失望。繼食三國字之外，他還有中秋前夕吃壽司郎，食評中充滿詩意，例如「圓碟如滿月，壽司飯銀白如月」、「輪迴轉動壽司帶如河，壽司宛如小白船，在夾筷中則如小魚，列隊在小河飄蕩。」；也有吃吉野家一人火鍋，以「九大派圍攻光明頂」為題，指時下（當年為2018年）越來越多廉價火鍋、一人火鍋面世，挑戰傳統火鍋店的地位，又以「少林寺」稱呼大家樂、「西域」稱呼意樂等等；以及唐記出了阿華田包，他以「唐阿聯婚」為標題，更指阿華田為鬼妹、包點為中國人，相當搞笑。

網民先是對他鍥而不捨，持續近8年的食評生涯表示尊敬，然後又表示「其實食字都唔容易」，而且食評中的笑點又相當像80至90年代常見的「笑點」，因此懷疑這位食評家是尉退休的中文老師，不然一般人應該不會那麼好文釆，也不會浪費那麼多時間去玩中文食字。