瑞士養一隻貓隨時坐監！世界最強動物保護法　動物有律師代表出庭

香港人工時長、壓力大，不少人為了想回家後能夠幫助減壓，都會選擇飼養寵物。但你又知不知道，很多香港人飼養寵物的方式在瑞士是犯法的呢？今天《開罐》就帶大家看看全世界動物的福利超完善的瑞士動物保護法吧。



1. 禁止孤獨

人類飼養寵物的其中一個原因是為了排解孤獨，但大家似乎忽略了我們的寵物在我們上班上學時也會感到孤獨，因此瑞士政府於2008年通過一條動保條例，被定義為群居動物的寵物不能單獨飼養，否則就是違法。雖然法律上沒有完整列出完整的寵物清單，不過天竺鼠、沙鼠、雪貂、雀類、鸚鵡等等的動物已被認為必須成對飼養。

其中一隻去世時，主人必須租或者買另一隻同類寵物陪伴以作陪伴，假如你做不到的話，瑞士政府會要求你將你的寵物交給其他主人飼養，避免它孤獨太久。此外，養在水族箱的金魚也必須成對飼養之餘，也必須有其他觀賞魚與它生活在一起，但假如有一種魚類太過兇猛令金魚受到傷害，這樣也是犯法的。

2. 養狗要上堂

瑞士的動物保護法也包括了貓、狗等香港也十分常見的寵物。而如果你是初次養狗的主人，那麼你領養狗隻之前，必需上一堂飼養狗隻培訓課程，未上課前不能領養。領養之後，你還要再帶你的狗一起上培訓課程。除此之外，瑞士的狗也有他們的戶籍，主人必須到他們所屬的行政區為狗登記並繳稅，每年每隻為115瑞士法郎（約港幣$1,046），萬一搬家，狗的戶口也需要跟著家庭住址作更改，如果狗狗去世了，主人也需要到相關單位去註銷戶口。

而養貓的人則比較簡單，貓可以被單獨飼養，但必須每天都能與人或者其他貓接觸，且必須讓牠看得到窗外的其他貓咪，否則你也需要至少養兩隻貓。

3. 動物都有律師

自1992年以來，蘇黎世規定虐待動物案中必須給動物有法律代表。律師會代表受虐動物出庭，為它們爭取應有的權益，而律師的費用則由當地的動物保護團體支付。於2010年3月，瑞士更就「動物律師是否該由政府支出」進行公投，雖然最後有7成人投下反對票而無法通過，但也能從中看到當地人民的確是相當重視動物的權益。

除了以上數點之外，瑞士還有很多保障動物權益法律，上述提到2008年制定、2018年修訂的《動物保護條例》於制定之初就有高達近200頁，例如小狗於出生的前56天不能與媽媽分離；馬不能被綁起來之餘還必須養在一個能夠聞到、聽到和看到其他馬的地方；魚缸需要有一面是不透明的，讓它們能夠更有安全感等等。

雖然當地法律看似相當多且嚴格，但瑞士當局也表示，他們不會對逐家逐戶進行檢查。而是相信法律基於信任和自律，認為主人們能陸續提高對寵物權益相關的意識。希望有一天香港的主人和法例，也能做到瑞士般的互信和自律。