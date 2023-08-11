蠱惑的士司機疑誤將港男當遊客 行西隧劏$150!辯稱附加費被一句KO

的士界自開關旅客增加後新聞不斷，不過卻是由負面新聞充斥版面，如拒載、兜路、劏客等醜聞，也讓呼籲整頓業界的風聲愈發頻密。昨日（10日）有香港網民上載一段影片，片中他正乘搭的士經西隧前往港島，不過卻遇上的士司機疑濫收隧道費，引發港男情緒高漲，反問對方是否把自己當成遊客，影片其後在網上引發熱議



日前有網民在抖音上傳一段約1分08秒的影片，片中以清晰的紅字標題寫著「過西隧要收$150蚊車錢 的士佬無王法」。在影片開頭，一位港男正乘搭的士經西隧前往港島，發現隧道費出現$85後不對路後，便以廣東話問的士司機：「你做乜同我計$85過海錢㗎吓？」的士司機則表示「$60蚊過海，$25蚊附加費」。

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港男見的士司機態度強硬，便再反問「你肯定呀嘛？你啱啱係咪過海位的士呀？你係咪當我遊客呀？」司機只好搖頭擺手「算啦算啦我唔計你呀」，港男再反擊「你唔好算，你係就係，唔係就唔係」，司機就無奈再解釋一次「我自己就係咁計錢，$60蚊隧道費，$25蚊附加費」，強調不是因為劏遊客而設定收費。

港男窮追司機所指的「附加費」是什麼收費，不過因為司機的口齒不清，未有清楚解釋意思，編輯推測應為運輸署指引下的「的士過海回程附加費」，在23年8月2日前收費如下：

海底隧道 司機所付的隧道費 + $10 ( 回程費)

東區海底隧道 司機所付的隧道費 + $15 ( 回程費)*

西區海底隧道 司機所付的隧道費 + $15 ( 回程費)*

而在23年8月2日起政府收回西隧，「633固定收費方案」正式實施，私家車任何時間使用西隧收費為$60、紅/東隧$30，而的士三隧過海/附加費已經調整如下（全日劃一收費）：

海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道 $25（隧道費）＋$25（回程費）

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運輸署圖片

因此相信的士司機的計算方法有機會是錯用「私家車$60＋的士回程附加費$25」，計算出$85，企圖「最大化」自己的收入，但其實行為屬於濫收車資。而心水清的港男就再度請出一句事實KO蠱惑司機，表示自己是在「過海的士站」上車，高鐵站入西隧處的士站有清楚的紀錄，司機直接變得沈默未有回應，影片也就此結束。而根據運輸署指引，在過海的士站上車的乘客毋須繳付回程費，的士司機的將本來$25的隧道費抬價成$85，假如不是本地人而是遊客，隨時被劏中伏！

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運輸署圖片

網民看到影片後怒批的士司機蠱惑，「影衰全行，正規搵錢啦」、「為己為人記得投訴，剷除啲垃圾司機」、「過海的士站有紀錄㗎」、「即時成立扣分制！嚴懲司機」。不過也有網民表示片段未必是8月2日後拍攝，當時的士行駛西隧的隧道費為$70元，再有$15元的回程費，總共也是$85元（不過不需要回程附加費的話也只是$70），因此有機會只是的士司機記錯計算方法，並非存在欺騙動機，也提醒事主最好有什麼在下車時再與司機反映，不應騷擾司機影響行車安全。

原片：抖音