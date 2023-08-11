鄉音港男大爆港幣「不是真正銀紙」只因紙幣印上4字! 網民:錯唔晒

港幣大家就用得多，亦都每日都努力返工賺取更多的錢，但對於港幣背後的歷史故事大家又知道多少呢？早前小紅書上一位自稱「香港仔講車」的網民貼出影片，稱「港幣其實不是貨幣，港紙也不是真正的銀紙」，全因香港的鈔票上印了4個字。其後影片內容被網民瘋傳，有網民稱他對港幣只有一知半解，但也確實「錯唔晒」！



一位自稱「香港仔講車」的網民在小紅書上以略帶口音的廣東話拍片，影片標題為「港幣竟然不是貨幣？」。影片首句便問觀看影片的觀眾，有多少人不知道「港紙根本不是真正的銀紙」，因為幾乎在每一張香港紙幣上都會看到「憑票即付」四個字。

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他再解釋是因為在1983年起，香港建立了港元發行與美元掛鈎的聯繫匯率制度，「即每發行7.80港元，就會有1美金抵押在政府，所謂這些所謂的港幣，全部都只是『兌換券』，兌換的就是美金。現在有3間香港銀行可以發行這些『兌換券』，分別是中銀、渣打和滙豐銀行」。最後，他還提到「真正不是『兌換券』」的真真正正港紙，只得10元紙幣和硬幣，因為在紙幣上未有印上「憑票即付」四個字，而是印上「法定貨幣」四個字，也叫大家「不要傻更更以為港紙是真正的貨幣」。

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然而，對於這位自稱港男發布的影片，網民直指他對港幣一知半解，雖然港幣的本質就是「美元兌換券」，但自70年代經濟危機，美國脫離「金本位」（持有者可以將貨幣兌換成等值的金或銀，這種制度的目的是保持貨幣的穩定價值），開啟「債本位」（國家的貨幣的價值與其所持有的外債或債務相關聯，債務越高，貨幣供應量越大，從而可能導致通脹），但港元與美元以聯繫匯率制度掛鈎，外匯基金所持的美圓就為港元紙幣的穩定提供了支持，也造就香港成為了國際金融中心的優勢。

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Unsplash@sharonmccutcheon

網民也坦言近年鈔票都是行債本位，反問「有咩貨幣唔係兌換券？」、「兌換券都可以自由兌換各國貨幣，有啲錢連兌換券都不如。。。」、「鈔票真正嘅價值唔係張銀紙，而係你對張銀紙上面『憑票即付XXX元』簽名嗰條友同個發鈔機構嘅信任」、「自古以來貨幣不嬲都係兌換券黎架喇！」、「憑票即付的原文是來自英鎊的『Promises to pay the bearer on demand』。另外也有網民錯重點在男子的口音，質疑他根本不是土生土長的香港人。

原片：小紅書

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