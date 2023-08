鄉音港男大爆港幣「不是真正銀紙」只因紙幣印上4字! 網民:錯唔晒

港幣大家就用得多,亦都每日都努力返工賺取更多的錢,但對於港幣背後的歷史故事大家又知道多少呢?早前小紅書上一位自稱「香港仔講車」的網民貼出影片,稱「港幣其實不是貨幣,港紙也不是真正的銀紙」,全因香港的鈔票上印了4個字。其後影片內容被網民瘋傳,有網民稱他對港幣只有一知半解,但也確實「錯唔晒」!



一位自稱「香港仔講車」的網民在小紅書上以略帶口音的廣東話拍片,影片標題為「港幣竟然不是貨幣?」。影片首句便問觀看影片的觀眾,有多少人不知道「港紙根本不是真正的銀紙」,因為幾乎在每一張香港紙幣上都會看到「憑票即付」四個字。

他再解釋是因為在1983年起,香港建立了港元發行與美元掛鈎的聯繫匯率制度,「即每發行7.80港元,就會有1美金抵押在政府,所謂這些所謂的港幣,全部都只是『兌換券』,兌換的就是美金。現在有3間香港銀行可以發行這些『兌換券』,分別是中銀、渣打和滙豐銀行」。最後,他還提到「真正不是『兌換券』」的真真正正港紙,只得10元紙幣和硬幣,因為在紙幣上未有印上「憑票即付」四個字,而是印上「法定貨幣」四個字,也叫大家「不要傻更更以為港紙是真正的貨幣」。

然而,對於這位自稱港男發布的影片,網民直指他對港幣一知半解,雖然港幣的本質就是「美元兌換券」,但自70年代經濟危機,美國脫離「金本位」(持有者可以將貨幣兌換成等值的金或銀,這種制度的目的是保持貨幣的穩定價值),開啟「債本位」(國家的貨幣的價值與其所持有的外債或債務相關聯,債務越高,貨幣供應量越大,從而可能導致通脹),但港元與美元以聯繫匯率制度掛鈎,外匯基金所持的美圓就為港元紙幣的穩定提供了支持,也造就香港成為了國際金融中心的優勢。

網民也坦言近年鈔票都是行債本位,反問「有咩貨幣唔係兌換券?」、「兌換券都可以自由兌換各國貨幣,有啲錢連兌換券都不如。。。」、「鈔票真正嘅價值唔係張銀紙,而係你對張銀紙上面『憑票即付XXX元』簽名嗰條友同個發鈔機構嘅信任」、「自古以來貨幣不嬲都係兌換券黎架喇!」、「憑票即付的原文是來自英鎊的『Promises to pay the bearer on demand』。另外也有網民錯重點在男子的口音,質疑他根本不是土生土長的香港人。

