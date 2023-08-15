港男打工仔¥6,200深圳租650呎屋！網民激讚平靚正 大爆每年慳XX萬

在香港生活，最大的問題是住屋，隨時交租就失去了付出了3分1甚至一半的人工，因此其實只要解決了住屋問題，其他地方都可以慳得就慳。近來有港人發起討論，指出自己為了省錢萌生了在深圳租屋，每天乘坐高鐵來往香港上班的想法。在他簡單的計算過後，得出每年至少可以省下12-13萬的金額，所以想請教一下網民們的想法，後來引出現居深圳的網民分享真實慳錢心得！



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港人在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上發帖，詢問有沒有谷友正居住深圳但在香港上班，請求衣食住行的大約預算落在多少。他也分享了自己的個案，平時在香港的月租為$15,000，加上$1,000交通費和$2,000每月電費雜費，固定開銷已$18,000以上。

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不過帖主表示正好他在柯士甸上班，於是萌生了每天乘坐高鐵來往深圳和香港生活的想法，直言「來回高鐵一個月都係3000左右交通費」。他預算搬上深圳可以省下一半的固定開銷，即租金、車費、水電煤雜費全部約$8,000左右，計算下來每年可省下12-13萬。帖主便就自己的個案，請教網民們衣食住行上有沒有其他不便，也表明不需要太好的屋，只需正常裝修、交通便利和安全即可，目標每月可以慳$10,000-$13,000。

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帖子後來吸引了現居深圳的香港網民作出真實分享，有網民表示自己每星期在荔枝角上班五天，現居住在深圳福田口岸旁邊，月租¥6,200人民幣（約$6,682港元）兩房60平（約645呎）。單位屬於靚景高層，露台和房間看向香港米埔和東鐵落馬洲站。交通方面從家裡走到關口約5分鐘，過關後乘搭B1轉68X，使用九巴月票（$780）再減免政府交通津貼（$193），每個月交通費僅$587，車程約一小時。據網民的個案計算，每月居住連交通費約$7,269，另外內地水電煤都比香港便宜，因此低於每月$8,000是絕對可以做到。

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有不少網民在看完居深港人的真實個案分享後都表示有興趣，也發現原來住在深圳來往香港工作實際上原來可行，也不是大西北打工仔的專利，但就擔心舟車勞頓等的適應問題。為此，一眾居於深圳的網民就回應「平靚正返工方便，自然」、「我移咗上深圳過廿年，而家叫我返香港生活我先唔慣」、「疫情在國內住在幾年，今年年頭回香港，開始成個月都要適應囉」。教路有興趣「加入」的網民可以先在內地長租酒店一個月試試，就算不適應也可以回香港租屋租活，進可攻退可守。

原帖：按此