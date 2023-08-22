香港新型騙局專向業主下手　連環可疑信件恐嚇 網民：好易中伏！

害人之心不可有，防人之心不可無，香港近年詐騙案日增，近日（19日）有網民於小紅書中發帖，指近日香港出現新型詐騙手法，提醒一眾網民小心，尤其是擁有物業的網民，容易誤墮騙徒陷阱！



（小紅書截圖@samye56232495）

日前有香港網民「samye56232495」於小紅書發帖，指香港又出現了一種新型騙局，他指現在會有騙徒假冒一些機構或公司寄信到你家，指因你尚未繳付供款或欠款，要求你打電話給他們的職員處理，否則將會進行法律行動。樓主指出要是網民收到類似的信件，請千萬不要致電過去，因為信中的內容為子虛烏有，萬一網民真的致電過去，騙徒就有機會「搏大霧」讓你誤以為自己真的有欠款尚沒繳付，從而騙走金錢。

（小紅書截圖@samye56232495）

有網民就指現在的騙徒越來越魔高一丈，連騙人用的信也用這種優質紙張，並且還刻意去查業主的名稱，一旦掉而輕心或真的忘了繳款，很容易就掉進騙徒的陷阱中，招致損失。

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不過也有網民提到，只要細心留意，其實這兩封信也充滿破綻，因此一眾網民亦集思廣益，列出了這兩封信的3大疑點，提醒其他網民看到類似的信件時要小心提防。

1.信中沒有公司地址

2.信中的電話號碼不是公司電話，而是手提電話

3.信中英文錯漏百出，除了文法之外，甚至還有錯字（enquiries打成enquirers）

（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

據警務處處長蕭澤頤年初所公佈的資料，去年錄得詐騙案共27,923宗，對比前年升了45.1%，且更佔本港整體罪案近四成，涉及金額達48億元。2月時政府推出了流動應用程式「Scameter+」，市民可透過程式搜尋可疑電話號碼、收款戶口、電郵地址等資料。

有網民在帖子中亦有提到遇到可疑信件或電話時可以打18222防騙熱線，看看有沒有市民曾舉報過，當有其他受害者有相同情況，他們可以更快更準確阻止騙案，避免被騙徒有機可乘。

資料來源:小紅書