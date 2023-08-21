港人公屋準備上樓突被取消單位 全因一無心之失？網民:唔告你執到

根據房委會數字，香港公屋輪候時間平均超過5年，不過至於非長者一人申請者，卻可能要用上30年，上樓也成為了許多人遙不可及的夢想。最近有網民在公屋討論區分享，自己輪候公屋4年時間，去年終於成功與見主任，已進入輪候配房的階段。惟在即將上樓前，自己卻因一個「無心之失」而被取消申請，令他欲哭無淚！



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輪候到公屋是不少人的願望，不過根據房委會數字，截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年，不過非長者的一人申請者，卻是可能由剛成年排到變中年都未上樓！因此能上樓者無論分配至哪一區，也是相當幸運的事情。

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近日一位網民分享自己從2019年8月起申請3人新界公屋單位，並在去年2022年6月16日見主任成功通過審查。當時申請進度已更新為「你的申請已達輪候配房階段，當有適當可供編配單位，房屋委員會將會發信通知你。上述申請進度，只供參考並應以房屋委員會書面通知為準。」往往會面主任過後，距離公屋上樓只差最後一步。

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但正當以為公屋輪候良好時，網民再在本年8月15日更新，申請進度由原先的狀態變成「你的公屋申請己被取消。上述申請進度只供參考並應以房屋委員會書面通知為準。」當他試圖了解被取消的原因才發現，原來自己在某證券公司的帳戶有「XX零錢自動買入貨幣基金」，而自己漏報了以上的基金帳戶，導致公屋申請被取消，令他無奈表示「審查通過都可以抽查取消」、「原無意外還是出意外，上帝讓你滅亡必先讓你瘋狂！」自己的「無心之失」卻被抽查，最終痛失了上樓機會。

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有網民對於事主失去了上樓機會就感到可惜，畢竟輪候4年時間只得一場空。但更多網民就表示事主「唔抵幫」，直言「見主任時，主任都會問有冇買基金保險嗰啲，所有對話紀錄錄曬音。嚴格來講，政府告你都得，依家你話無心之失。你估有冇得上訴？」、「現在漏報，後果嚴重」、「呢d係常識，至於你是否疏忽而漏報咁自己知」、「即係有虛報入息啦...唔告你已經皇恩浩蕩....」、「依啲人俾人罰下錢就啱啦」，也有網民稱自己在見主任時有老實向對方上報有同一個證券公司的帳戶，出示戶口和餘額後主任表示沒有影響，可以繼續輪候公屋，認為事主的個案「未必無彎轉」。

原帖：FB@公屋討論區

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