港男怒插咖啡店拒收現金犯法　網民力撐無問題 法例原來咁樣寫！

近日本港因為有餐廳表明拒收現金引來網民熱議，對於香港餐廳是否有權拒收現金，網絡上眾說紛紜，然而昨日有網民於網上討論區中公然挑機知名連鎖咖啡店，指對方拒收現金是違法行為，再次引發網民討論。



（《暖男爸爸》劇照）

昨日（23日），有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發帖，控訴一家知名連鎖咖啡店拒收現金，指「你們知道不收法幣（法定貨幣）現金是犯法？），並在帖文中標注了該咖啡店。

（Facebook截圖@「香港茶餐廳及美食關注組」)

雖然原帖文很快已被樓主刪走，但所謂凡走過必留下痕跡，帖文依舊被其他網民截圖並再次上載「鞭屍」，引起一眾網民熱議。有網民就指汽水機和停車場一樣是收八達通而不收現金，他們都有相當多年歷史，不解為何會覺得不收現金是犯法；也有網民認為早已有不少門市不收現金，反問樓主是否很久沒有出門購物；不過也有少部分網民引用內地作為例子，指即使大陸的電子支付十分普及，但拒收現金仍屬於違法行為，不解為何香港電子支付尚未完全成熟亦允許商店拒收現金。

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而原樓主亦有於留言區「上水」回應事件，他指他也明白自己錯了，因此Del Post，也表示「冇諗清楚講錯嘢就預咗俾人笑。」，雖然網民們依舊不認同拒收現金是違法行為，但對於原樓主勇敢承擔責任表示尊重，更有網民同情他道，即使他有錯也不需要被截圖公審。

（Facebook截圖@「香港茶餐廳及美食關注組」)

根據法例，商戶有權制定營銷的方法，包括收款方式，只要清晰說明，例如只收取電子貨幣，只要顧客接受便沒有問題，而金融管理局發言人曾提出，是否接受現金支付某項交易純屬商業決定，交易雙方可以決定合適的支付媒介。不過雖然拒收現金沒有違法，但消委會則表示，選擇付款方式是消費者的基本權利與合理期望，雖然電子支付日漸普及，但建議商戶接受包括現金在內的不同支付方式，以利交易順利進行。

資料來源：Facebook