黑雨水浸｜港女被困車輛獲大隻消防員熊抱救援　超興奮表情成亮點

黑雨水浸｜因受到海葵殘餘相關的低壓槽影響，9月7日廣東沿岸天氣持續不穩定。天文台昨日（7日）晚上11時05分發出黑色暴雨警告，至今已超過12小時，全港各區都下起滂沱大雨，出現大量水浸的情況，更有不少港人被困車輛中。今日稍早時間在電視新聞中卻出現搞笑一幕，一名港女因水浸被困車中，後來消防員到場將其抱出，女士的表情卻顯得意外興奮，令網民紛紛爆笑！



《HOYTV》新聞截圖

全港各區都下起滂沱大雨，多個地方出現嚴重水浸，當中新界北、港島東都是重災區。天文台指是次黑色暴雨警告生效時間和雨量打破了不少紀錄，是自1884年以來最高的一次。暴雨導致香港各區都有水浸的情況，馬路、商場、地鐵、行人隧道、地下停車場等都出現不同程度的淹水。不少正在駕駛、乘車的乘客都受困於車內。

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《HOYTV》新聞截圖

今日稍早時間在《HOYTV》電視台12時播放的新聞中，鏡頭就捕捉到可愛又搞笑的一幕。事緣一名港女被困於水浸的車輛之中，一支消防員隊伍接報後到場展開救援。當消防員發現女子時，隨即將她抱出車外，但這位女子在消防員將其抱出時，表情卻忍不住透露出笑意。起初她還是側著臉嬌羞地笑，後來笑容再也忍不住，直接面向天上大笑起來。不知是因為獲救而感到喜悅，還是因為被勇猛又強壯的消防員熊抱而興奮。

《HOYTV》新聞截圖

在無情天災之中，如此逗趣的一幕令網民感到反差感十足，笑稱女子被消防員熊抱後無法隱藏心中的喜悅，表情更成為整段新聞的亮點，稱「開心到」、「個樣享受到」、「我都想比靚仔大隻消防員救」、「成世未比男人咁抱起過」、「人生有幾多次可以咁樣抱住消防員」。不過也有眼利網民表示其實在女子被救後，新聞片段下一個就是消防員正在拯救他的男伴，場面希望不會變得尷尬，尤其在男伴看完新聞之後。

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