中國留學生日本撿銀包要求數萬報酬！最終獲¥1嬲爆:當中國人乞丐?

近日（7日）一名在日本的中國留學生，在東京新橋站撿到一個銀包，後來他將銀包交給站務人員，不過就主動要求得到銀包內的5-20%金錢作為路不拾遺的報酬，但其後他的要求被站務員拒絕。被拒絕的他也感到受侮辱，憤怒地將遭遇貼上社交媒體，直指對方「當中國人要飯的？」，引發網民熱烈討論。



抖音影片截圖

一名中國留學生7日在抖音貼出影片，他指在日本的東京新橋站撿到一個銀包，發現銀包裡面有信用卡、銀行卡等差不多20種證件。因擔心失主焦急尋回失物，他於是決定做好事，將銀包交到了新橋站台上的客務中心。事後他回到家，上網一搜索發現日本有一條「奇怪的法律」，根據《遺失物法》，除規定遺失物無人認領6個月後，直接歸拾得者所有或充公外，還規定物主有義務向拾得者「支付遺失物價值5至20%的金錢」作為報酬。

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於是他再次返回客務中心要求得到銀包中5-20%的報酬，但職員比起送回銀包時的笑臉相迎，這次事主卻感到對方都是「一副臭臉，昂起頭用鼻孔」看著自己。事主坦言「如果不是學校催費我也不會要這個補償」，然而一位很兇的日本人，驚訝地告訴他，「銀包裡只得50日圓（約$2.67港元）左右，你可以得到10幾塊錢（不到¥1人民幣）」。他當下感到這種報酬是「奇恥大辱」，憤怒直言「真是拿中國人當要飯的了」。

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他再嬲爆地接著說：「信用卡裡最少三十萬額度（約$16,043港元），很多日本本地人甚至都有百萬（約$53,476港元）、八十萬（約$42,781港元）額度的信用卡，還不包括別的銀行卡的錢，還有別的一些交通卡等等日本人月票很多都價值一兩千人民幣…而且這邊刷卡是不用密碼的，名字他銀包的證件裡也有……」。還向站務員放話「這件事如果我發網絡上，可能會有五億到六億人知道這個事」，也令他真的感到「受到侮辱」，後來事件也報警處理，事主獲得了多少的「報酬」也不得而知。

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網民看到影片後就一面倒地批評事主行為「丟了中國人的臉」，表示「剛開始我以為是日本人因為你是中國人看不起你，誰知道你連別人的信用卡額度都算作別人的資產要分別人的信用卡額度，你是真牛逼啊」、「看完了這段文字 我簡直不敢相信我的眼睛」、「很不理解，交學費都這麼困難為什麼非要出國留學呢」、「人家房產證要是在包裡，是不是還得分一半產權給你」、「信用卡里的額度你也算？萬一他欠錢呢？分你百分之二十的債務？」、「你要撿到馬雲的錢包，是不是阿里巴巴股份都要20%？你要知道，那些卡，失主掛失了就是一文不值啊」、「車鑰匙要在裡面不得分你倆輪胎」。

原片：抖音@张牧之999999999

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