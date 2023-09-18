的士司機疑似邊睡覺邊駕駛　閉眼照行直線？知情網民揭心酸真相

職業司機其實一點也不容易做，除了工時長、收入不穩定外，因久坐車裡駕駛又易有職業勞損，疲勞駕駛的問題也往往增加交通意外的發生。昨日（17日）有網民貼出一段13秒影片，發現右邊行車線上的的士司機疑似邊睡覺邊駕駛，令一眾網民嘖嘖稱奇！



FB@車Cam L（香港群組）

網民在Facebook群組「車Cam L（香港群組）」上貼出影片，該段影片長13秒，帖主當時正在乘車途經某處的隧道，當經過一輛紅色的士時，帖主發現一位年紀老邁的的士司機，他坐姿彎曲向前俯，頭與頭枕有一段距離，臉幾乎貼在軚盤上，疑似正在一邊睡覺一邊駕駛，後座也有一位男乘客，看似正在閉目養神。

FB@車Cam L（香港群組）

看到這一幕的事主不禁表示「欣賞你，瞓住都行到直線」，影片後來被網民瘋傳熱討。有網民留言直斥的士司機疑似在駕駛期間睡覺的行為惡劣，稱「X，害死人就係呢啲」、「有咩車可以搭得安心」、「乘客有乘客瞓，司機有司機瞓」、「我都坐過佢車⋯佢真係一路鐘眼瞓￼一路揸車，我好大聲講嘢試圖阻止佢但係都冇用⋯提心吊膽咁到達屋企」、「咁揸法好牙煙喎，分分鐘攪出人命」。

不過其後有其他網民留言為司機平反，指他雖然坐姿向前傾，看似正在睡覺，但其實手部一直有所動作，根本不是如網民所稱的「邊睡覺邊揸車」。同時也認為這一幕非常心酸，直言「相信唔係瞓左，似係坐姿，或者視力問題。咁嘅年紀仲要捱，可憐」、「我搭過佢車，佢唔係瞓呀，係駝背咋」、「呢個司機係咁架，好多人都比佢嚇親，佢通常都係港島區」、「係呢一個層面嚟睇，七老八十都仲要揸的士搵食，香港真係好失敗」、「通常上兩代伯伯會養活下兩代，咁佢地連踩十幾廿個鐘，見過唔少」、「如果老人生活保障健全啲，啲阿公阿爺就唔駛咁老都出去搵命搏啦 ! 」。

FB@車Cam L（香港群組）

也有網民直斥拍片的樓主在不清楚事實的情況下，不該拍下及上載到網絡，同時質疑他的影片是否在「司機位」拍攝，如果屬實的話片主的行為屬於違法行為。

原帖：FB@車Cam L（香港群組）