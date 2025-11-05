遺體存放公立醫院要收費　1.1起殮房收費最貴$550/日被轟：窮到咁

香港公立醫院遺體存放服務一直免費，但這個慣例即將改變。政府在10月31日起宣布由2026年開始，遺體存放將會按日收費，有殯儀業者得知消息後直言「政府窮得很」，亦引來極多網民留言表示對新措施感到不滿。



Threads截圖

近日有殯儀業者在社交平台threads發文，指出醫院管理局將從2026年開始，對公立醫院遺體存放服務實施收費新制，結束現行的免費安排，首3日仍維持免費，但從第4天起每日收取100元，第18日起增至每日200元，第34日後更將提高至每日550元。而樓主亦進一步計算表示現時大部分遺體通常需要存放3至4週才出殯，按照新收費，「存放一個月就要繳付$4000比醫管局。」

港漂來港工作嘆「害怕香港」呻香港生活1痛點 網民：你自己問題

Threads截圖

除了遺體收費之外，處理遺體的文件及行政費亦有所調整，當中證明書及醫療報告由$895一份，調整至$1100一份，不過收費表最矚目的自然是新增的殮房收費，樓主表示實施收費新制唯一好處是鼓勵家人盡早與先人辦事，但另一邊廂到了冬季，就會進入殯儀旺季，火化爐期本來就十分緊張，新制度實施後，恐怕會讓情況更加嚴重，「到時爐期又係得個搶字」，直言政府實施遺體收費實在「窮得很」。

港女機艙大鬧男友叫雞｜香港空姐原來學過詠春！網民讚：超前部署

而帖文一出後引來極多網民留言討論，大部份網民認同樓主所言政府「窮得很」，「搶錢，Free半個月就合理，3日醫院文件都未出到」、「政府窮起上嚟死人錢都要搶，不如直接開口重徵遺產稅呀」、「公立醫院壞帳6千幾萬又話收唔到，轉頭問死者收錢」、「以為集運，頭三日免費」、「殮房都要收錢，無錢埋單係咪唔比出殯？」、「HA窮到咁？」。亦有位網民計算現時火化隊伍需要等兩個月，等待過程已經需要花費一筆龐大的金額，「假設現家排隊火化條龍，唔計任何因素，最快要等兩個月。第4-17日=1400；第18-33日=$3200；第34-60日=$14850，總數要比多$19450」。

《破地獄》劇照

樓主其後回覆網民留言並提及，基本上沒可能三日可以處理好遺體火化，「醫院文件有陣時如果隔住啲紅日同埋星期六日，根本都冇可能三日內出到」，雖然現時公眾殮房暫時都係免費擺放，但樓主亦表示醫院遺體一般不會送去公眾殮房。

今年年中有親人過身的讀者向《香港01》表示，當日親人離世後已第一時間找殯儀師處理，在沒有擇日的情況下也需要20日後才能排到期在殯儀館出殯並火化，認為收費不合理，「如果經濟有困難咪一定要賣身葬父先搞掂？」

資料來源：香港政府新聞公報