謝侑芯案懶人包｜黃明志保釋後發聲！再揭搶救內幕：很難過很無助

台灣「護理系女神」之稱，31歲的網紅謝侑芯在大馬酒店猝逝一案，近日爆出驚人消息，指大馬著名創作歌手黃明志案發時在場並涉毒，起初黃明志在社交平台否認，至大馬警方公布其驗尿結果對毒品呈陽性，事件隨即震驚全球華人，而最新消息更指大馬警方將會改用謀殺方向調查案件，黃明志更一度失聯，而大馬警方決定再延長扣押黃，星期四獲保釋。究竟事情的來龍去脈是怎樣？警方與當事人雙方的說法為何出現巨大矛盾？《開罐》為大家拆解。



最新消息：黃明志獲釋後再發聲：第一次看著一個人在我面前離世

黃明志今（14）日也於社交平台首度發聲，自曝多日接受調查的過程，並提及謝侑芯離世的心情，「經歷9天的拘留，我終於出來了，這是我經歷過時間最長的一次Lokap。」他指在拘留期間面對了6組警察的調查，每次調查時間都超過8小時，最長一次甚至15個小時，「他們用了不同的方式反覆地幫我錄口供，也用各種科技手段做了詳盡的調查和資料整理，抽絲剝繭，非常專業。 」

談及謝侑芯的離世，黃明志則透露，第一次看著一個人在他面前離世，「我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天，這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中...」，同時也請求外界不要再網暴往生者，「職業是不分貴賤的」。

謝侑芯被揭不幸猝死

曾任護理師的謝侑芯（Iris）以甜美外型和火辣身材在台灣網絡走紅，被封為「護理系女神」，在ig累積了50萬粉絲，主要從事模特兒和網紅工作。事發前，謝侑芯正於馬來西亞工作，而謝在10月19日的ig也如常更新影片，表示赴馬來西亞拍攝內容。至10月31日，有消息傳出謝侑芯在國外不幸因突發健康狀況離世，消息震驚各界。

黃明志被指在案發現場

不過事件隨即傳來震撼彈消息。根據馬來西亞媒體引述警方消息，事件發生在2025年10月22日下午1時40分左右。警方接報，指吉隆坡一間高級酒店客房內有一名台灣籍女子失去意識，而該女子就是謝侑芯。當警員及救護人員趕抵現場時，發現謝侑芯已無生命跡象。更令人意外的是，大馬知名歌手黃明志原來當時也在該酒店房間內。

消息指黃明志向警方表示，當時謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室內異常安靜，久未有水聲傳出。他入內查看時，發現謝侑芯已昏迷倒臥在浴缸中。黃明志稱他立刻為她施行心肺復甦術（CPR）急救，但最終仍無法將她救醒。

警方揭黃明志涉毒

消息指，警方在現場盤問黃明志時，進一步搜查其隨身物品，竟從他身上查獲9粒藍色藥丸，這些藥丸經初步檢驗，被懷疑含有毒品成分，黃明志當場被依據馬來西亞《1952年危險毒品法令》的擁毒及濫用毒品罪嫌被拘捕。

不過也有報導指出，大馬警方抵達吉隆坡一間五星飯店時，黃明志身穿白色T恤，戴著帽子及眼鏡正準備離開，但因行跡可疑被警方攔下，當時黃明志神情緊張，最後在他身上搜出疑似毒品的藍色藥丸才被捕，並揭發與事件有關。

黃明志反擊：我沒有吸毒，我是被勒索

面對傳聞，黃明志透過社交平台發文自辯，狠批報道捕風捉影：「本人感到非常dulan。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回覆大家。我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」

黃明志強調，之前不回應是因為案件尚在調查中，不可透露案情。同時，他自曝遭到勒索，更強硬表示：「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」又批評大馬的救護車遲到將近一個小時，錯過了黃金搶救時間。「我真的不知道999這個號碼是拿來做甚麼用的，打去問還會被罵…knnbccb。」

大馬警方爆料：尿檢「四毒品陽性」

不過，大馬媒體引述警方具名警區主任的說法，指據警方初步驗尿結果顯示，黃明志的尿液對安非他命、甲基苯丙胺（冰毒）、K他命及四氫大麻酚（THC，大麻活性成分）等四種毒品成分呈陽性反應，並非外傳有壯陽藥。該警官同時透露，不排除兩人在房內曾發生性行為。

經紀人初澄清死因後質疑

謝侑芯好友兼經紀人Chris起初對媒體表示，謝侑芯的死因是突發性心臟病，當下「好像沒有急救的可能性」，但隨著黃明志涉毒被捕及事件不斷發酵，Chris對黃明志「沒有吸毒」說法持懷疑態度，「我們被告知死因是心臟驟停，但警方正式報告卻呈現完全不同的事實，與黃明志對外聲稱的內容明顯矛盾。」Chris並公開在社群平台怒嗆：「你在隱瞞什麼？」暗示黃明志沒有向公眾或警方說出全部真相。謝侑芯的其他好友也紛紛發聲，有人直言：「以跟你（黃明志）合作過為恥」。

網民揭發二人是舊拍檔

隨著報導不斷發酵，謝侑芯與黃明志的關係亦被深挖。兩人曾在2020年黃明志的單曲〈中國痛〉MV中合作，謝侑芯在MV中身穿紅色旗袍，扮演其中角色。謝侑芯生前亦曾表示這是她「最喜歡的作品，沒有之一」，可見兩人關係並非僅限於猝死案事發時的短期合作。

警方疑點：遺體曾被移動？

警方調查中亦傳出另一個重大疑點，指警方懷疑謝侑芯遺體可能在報警前曾被移動過。至於涉毒罪，當地警方指，黃明志已在上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被提控吸毒和擁毒兩項控罪。據《星洲日報》指，黃明志否認了控罪，案件定於12月8日過堂。

黃明志被捕照+藍色藥丸曝光

11月3日，馬來西亞媒體《中國報》曝光兩張現場照片，一張顯示黃明志案發後被警方拘捕，被押返金馬警區總部作進一步調查；另一張照片則顯示警方從黃明志身上搜出的9顆藍色藥丸。

根據《中國報》公開的照片顯示，警方在黃明志身上查獲9顆藍色搖頭丸，分裝為2包。警方指出，他在醫護人員抵達時神情慌張更企圖離開，因此被盤查逮捕。

依馬來西亞法例，藏毒最高可判5年監禁並處鞭刑9下，濫用毒品則可判罰款或最高2年監禁。

大馬警方改從謀殺方向調查、黃明志失聯

據馬來西亞《星洲網》報道，吉隆坡總警長拿督法迪爾表示，警方原本從猝死角度調查謝侑芯案，惟經調查後，發現黃明志是最後接觸死者的人士，警方相信他與此案有關聯，現已改用刑事法典第302（謀殺）條文，即從謀殺方向調查案件，並會扣查黄明志。不過當地媒體報導，黃明志目前尚未落網，手機也關機人間蒸發、經紀人也未回應。據移民局出入境紀錄，黃明志並未離境。

警方表示有關謝侑芯案，他們將會從多個角度徹查此案，包括嫌犯和死者在馬期間的行蹤，並已傳召多人錄供，當中包括酒店員工。

至於死者身上是否有可疑傷痕，法迪爾以「機密」為由沒作回應，只表示有關死者的完整剖驗報告和毒理報告尚未出爐。

黃明志發帖文「我不會逃」、警將延扣7日（11月5日)

根據馬來西亞法例，若謀殺罪刑成立，犯嫌恐遭判死刑，或監禁30至40年及鞭笞最少12下。雖然大馬已於2023年廢除了「強制死刑」，但現在法官可以根據個案情況，在判決時擁有更大的裁量權，像謀殺、販毒等重罪在審判後仍有可能被判處死刑。

一度失聯被警方通緝的黃明志在5日凌晨於社交平台發文，表示已抵達警局，會全力協助警方調查，並強調自己不會逃。而據《中國報》報導，金馬警區主任沙札裡助理總監在5日表示，警方將根據《刑事法典》第302條款（謀殺）進行偵查，並向法院申請延扣黃明志扣留7日以配合調查。

黃明志聲明如下：

終於剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交待。我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。

黃明志事件發生後仍邀網紅美家見面

據 DJ 網紅美家透露，事件發生後的第五天，黃明志仍曾傳訊息邀約她見面。同一天，網紅雪碧因好友謝侑芯失聯，向黃明志詢問情況，卻遭到他不讀不回。

大馬警方再二度延扣黃明志（10日)

台灣網紅謝侑芯猝死案持續燃燒，根據《中國報》報導，大馬警方證實援引謀殺罪名，二度延扣黃明志做進一步調查，委任律師鄭清豐稍早冒雨趕赴警局了解情況，鄭清豐10日上午11時步出警局後表示，警方基於案件調查未完整，才會再度申請延扣，預計再延扣3天，直到本周四(13日)為止，而黃明志堅稱「自己沒有犯罪，是無辜的」，他也呼籲警方趕緊完成調查，早日釋放黃明志。

歌手黃明志已獲准以警方擔保形式暫時保釋。圖為黃明志離開金馬警區總部。（網絡圖片）

黃明志獲保釋至11月26日

根據《中國報》報道，黃明志今日獲得警方口頭保釋外出，直到本月 26日，以等待女死者的解剖報告出爐。吉隆坡總警長拿督法迪爾 指出，警方一旦接獲死者的解剖報告後，會重新將調查報告呈交 副檢察司，作下一步定奪。

另外，據警方消息指出，黃明志曾在下午1點30分到醫院做詳細身體檢查，警方將他載往吉隆坡中央醫院，自警車下車後，再進入金馬警區總部。