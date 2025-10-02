日本推出「壞人版」熊本熊宣傳防詐騙　警方：雙方不是親戚或朋友

香港警方有「提子」做吉祥物向市民宣傳防騙，原來日本都有！近日熊本縣警方為了提醒市民預防詐騙，推出了自稱「詐欺師」的新吉祥物「ワルモン」（Warumon）。不過新吉祥物黑色圓潤身形跟熊本吉祥物熊本熊激似，而「ワルモン」初次登場時，本尊「熊本熊」也有一同現身，令網民爆笑。



資料圖片

「ワルモン」擁有圓胖的黑色身體和紅色的臉頰，外觀特徵與熊本縣的吉祥物「くまモン」（熊本熊）完全撞樣，但縣警在生活安全企劃課表示，兩者「既不是朋友也不是親戚，彼此毫無關係」。

（官方圖片）

據警方表示，「ワルモン」是一隻出身於熊本市的公熊，喜歡得意洋洋地講述最新的詐騙手法。牠的名字取自熊本方言中「惡人」或「壞蛋」的意思（わるもん）。在活動中，「ワルモン」透過戲劇表演，以詐騙師的角度介紹詐騙手法，而熊本熊則負責逮捕它，藉此呼籲市民不要受騙。目前「ワルモン」已接到許多邀請，將在各地舉辦的特殊詐騙防止宣導活動中亮相。

（官方圖片）

「ワルモン」Warumon資料:

身份： 自稱詐騙師的黑熊

出身： 熊本市出身的公熊

名稱由來： 來自熊本方言中「惡人」（わるもん）的意思

興趣/習慣： 喜歡得意洋洋地講述最新的詐騙手法

sasatto.jp截圖

X／nevermind0907

飲食喜好： 喜歡的食物是冷掉的魷魚（日語發音「イカ冷まし」與「いかさま師」/騙子諧音），討厭的飲品是球磨燒酎加冰塊（日語發音「球磨ロック」與「熊が捕まる」/熊被抓諧音）。

初次亮相： 於2025年9月15日（敬老日）在熊本市中心舉行的防範特殊詐騙活動中首次公開亮相。