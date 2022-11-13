你真的了解自己嗎？11種顏色揭露你的深層個性　揀紅色易「興奮」

每個人都有自己喜歡的顏色，而每個顏色都代表不同個性……親愛的，請用你的直覺回答，你最喜歡的那個顏色是什麼呢？



這個顏色其實能夠代表你展現出來給他人的模樣，顯示出了你的行為和個性，也偷偷洩露出了你的優缺點。（點圖放大「從11種顏色了解你自己」👇👇👇）

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從心理學的角度來看，色彩其實隱含了很多意思，從以下11種顏色就能看出你大致的個性喔。

一、黑色

在心理學當中，黑色代表力量、智慧和嚴謹，因此很多大學畢業袍都是全黑的。喜歡黑色的人通常具有野心，同時也很敏感，容易情緒化，但他們會努力掩蓋這一點。

二、啡色

啡色是大地的顏色，也因此這種色系給人可以信任且強而穩定的感覺。通常喜歡穿這個顏色衣服的人都比較保守，尊老愛幼，周身充滿和平的感覺，看起來會是可以依賴的老實人。

三、藍色

卑詩大學的科學家研究發現，深藍色能帶來鎮定的效果，人們通常會將藍色和智慧、信賴、寧靜和效率這些詞彙放置在一起。喜歡藍色的人通常具有同理心，會是讓人感到安定的存在。

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四、綠色

色彩機構Pantone的執行總監Leatrice Eiseman對綠色的看法是：「綠色帶給人們的愉悅感來自於它和大自然的連結，給人一種和平和滿足的感覺。」喜歡綠色的人擁有一顆柔軟的心，對身邊的人通常都會很好。

五、紫色

愛穿紫色的人通常較為多愁善感，他們充滿熱情，喜歡天馬行空，也因此擁有很好的創意，在藝術方面也會比較有天分。但因為難以預測的心理，和他們打交道其實可以很簡單，也可以很困難。

六、紅色

紅色是代表熱情和權力的顏色，心理學家Abby Calisch甚至發現男人比較容易被紅色刺激，因此更容易被身穿紅色的女人吸引。喜歡紅色的人很容易感到興奮，有一點點自我中心，但也很容易吸引到他人注意。

七、黃色

黃色是象徵開心和笑聲的顏色，研究顯示黃色能活化大腦被血清素作用的受體，讓你告別抑鬱和壓力，同時黃色也能提高你的專注力。喜歡黃色的人通常是主動而有創意的冒險家喔。

八、白色

最純潔的白色通常給人一種無辜而簡潔的感覺，被白色吸引的人通常會熱愛自由，對什麼事情都非常樂觀，喜歡把事情和東西都整理得乾淨有條理，帶有一點完美主義的感覺呢。

九、粉紅色

粉色代表平靜和溫暖，是具有鎮定效果的色彩之一，甚至在某些監獄中會把牆壁漆成粉色來降低焦躁。喜歡粉色的人通常有一定的女性特質，浪漫而樂觀，和他們相處很舒服。

十、橙色

喜歡橙色的你，總是給人一種派對的歡樂感，因為是暖色調同樣也給人溫暖而快樂的感受。喜歡橙色的人通常也會有這些特質，洋溢活力而樂觀，勇於接受改變，帶有力量，總是鼓舞身邊的人。

十一、灰色

通常，設計師們總喜歡稱灰色為平衡的顏色，它既不會太暗，也不會太明亮，這個顏色代表了成熟和平靜無波。喜歡灰色的人存在感可能不會太高，較不情緒化，睿智而有自己的見解，也比較成熟喔。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】