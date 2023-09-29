「澳牛」中秋連放3日假被激讚「光速良心餐廳」網民:呢間名店仲好

佐敦澳牛一直以光速餐聞名於世，加上侍應的另類服務態度，一直以來討論度甚高，更有不少外地至內地遊客慕名而來，感受下食光速餐的「快感」。雖然大家經常見到澳牛侍應摩打手無時停，但員工待遇和福利其實不比同行差，近日就有網民在社交平台貼出澳牛門外的休息告示，中秋將連放三日假，不少網民都稱讚是良心企業！



近日有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」貼出澳牛門外的休息告示，根據休息告示顯示，澳牛連放三日中秋假期，分別是9月28日星期四(例休)、9月29日星期五中秋節正日、以及9月30日星期六(提前十一假期)，10月1日則照常營業，雖然連放假跟一般白領有所不同，但在飲食業界可以全間食肆在新年假外全體員工連放幾日，實屬少見。

帖文一出不少網民大力激讚澳牛是良心企業，「飲食業有幾多出名嘅餐廳會甘做」「好多飲食、零售唔會放中秋正日，提早收工都偷笑」、「佢疫情時期有段時間唔開，好老細」「餐廳放連三都真係唔常見」、「老板有本事，伙記好開心」、「澳牛竟然放3日，香港真係壞左啦」，不過也有網民認為澳牛平日都賺夠，加上是自己舖不用捱貴租，才沒有像其他食肆般進取，另外也有網民貼出另一間名店「九記牛腩」的告示，也是列明公眾假期及星期日休息，即跟白領一樣都是連放中秋翌日、星期日以及國慶十一假期。

翻查紀錄，澳牛以往也曾在黑雨和疫情期間關門，在2020年３月新冠疫情期間，也曾停業三個星期，當時網民也大讚「澳牛好波」，直指店方作出了負責任的抉擇，又指回流人士隨時去「打卡」，有關決定十分英明。

根據2018年的傳媒報道，當年報道指「澳牛」每日營業額約10萬，以此估計當年一年的營業額超過3000萬。而「澳牛」分為五個部門，分別為樓面、水吧、燉蛋、工場和洗碗碟，澳牛員工待遇較同行好，據說起碼高出兩成，當年月薪有$18000至$20000，年尾有8至10日假期。