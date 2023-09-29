內地女嫌香港入境處拍照差　身份證臉超大！網民寸爆：你就長那樣

證件相拍得好不好看的確是一場賭博，除了當日的妝容、髮型、精神狀態等很影響相片質素外，其實有一個懂拍照的「隊友」同樣重要！日前一位在港內地留學生發帖，直指香港灣仔入境處的職員「沒有在好好拍照」，身份證的照片把她拍成大臉令她感到超無語！



小紅書@Hanness学姐

證件相很難拍得好看，相信所有拍過的人都極有同感，除了自己的因素之外，如外貌妝容、皮膚狀態、精神好壞、髮型設計等，同時也會因為外在因素而影響相片效果，如影樓的燈光、設備、拍攝者的技巧等，種種的因素加起來，才反映最終成品的質素。

👉網民獲派大埔400呎公屋嫌細 帶風水師睇樓獲4字真言！網民:唔好要

小紅書@Hanness学姐

日前一位在港留學的內地女子在拍攝身份證照片時，因為不太滿意最終成品的質素而在小紅書上發帖大呻，表示「香港身份證你沒事吧？？真的給姐整無語了，怎麼拍的（得）我那麼大張臉，香港特別行政區的灣仔辦事處的叔叔阿姨，你們真的有在好好拍照嗎？？？？」、「拍得我好醜，我要哭了」。

👉內地女搭的士疑被劏 尖沙咀去銅鑼灣收$183！網民憑收據揭開真相

小紅書@Hanness学姐

事主也貼出了中國護照的證件相作為參考，從照片中可護照的照片臉比較尖、髮型是露額的中分長髮；而香港身份證的照片臉比較圓、髮型有瀏海遮額，兩張照片整體上五官差別不大。不過就未知護照的照片在何時拍攝，以及有沒有經過修圖。

👉內地90後轉玩買金豆儲錢成新潮流 3優點更勝現金?專家:小心割韮菜

小紅書@Hanness学姐

網民看帖後一面倒地批評事主的控訴無理，認為「HKID的拍的真的已經很好看了，甚至都懷疑自帶美顏，沒必要怪」、「他們都有認真工作好吧，沒必要點名批評」、「HKID算是拍得最專業最負責的了，有沒有可能你就長這樣呢？」，還不禁嘲諷帖主，「面對一下真實的自己」、「個樣真實係咁，影100次都係咁樣」、「你要正視自己的長相，不要被美顏過照片欺騙」。

👉港女鬼月入龍尾灘燒烤遇靈異事！目的地變義莊 上網搵真相勁心寒

小紅書@Hanness学姐

除此之外，也有網民質疑兩張照片的臉型差異是因為護照經過「修圖」，事主則強調護照的照片為原圖（無修圖），豈料網民就再度嘲諷說：「人家（香港入境處）拍的也是原圖啊，人家不是幹修圖的，這個也是你啊」、「入境處是現場拍照，這才是最真實的自己，他們的責任是拍到符合政府要求的照片，不是拍好看了」、「雖然但是，護照的照片一眼假，絕對p過」、「你的樣子如何，你的照片也必如何」。也表示拍身份證時，職員會給3次拍攝機會，已經相當足夠，不應胡亂投訴。

原帖：小紅書@Hanness学姐