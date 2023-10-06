內地客小紅書狠批香港3大毛病 餐廳這點超趕客!港人反擊:可以不來

香港生活節奏急速，步調在全球之中絕對是數一數二的快，這一點相信來過的人都不會有異議。日前（4日）一名內地旅客遊港後，狠批香港有3大「毛病」，例如餐廳、流行文化等。雖然只為旅客的直觀個人感受，但卻挑動了不少網民的神經，甚至引起港人憤怒留言反擊！



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香港繁忙的背後，總是有著各方各面的原因，而幾乎快得窒息的感覺，遊客未必感夠全盤接受。日前（4日）有內地網民在小紅書上貼出影片，表示「香港有三大毛病，希望你們能改一改」。影片中，帖主列出了幾下3點：

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第1大毛病｜食飯勿趕客

帖主第一點表示希望香港的餐廳在客人吃飯的時候，「能不能不要趕人走」，讓客人可以多留個十幾分鐘，緩緩的喝口茶消化一下，指出光速收碟的文化令遊客感到不舒服，全程也趕著吃飯、趕著離開，根本未有空檔時間可以休息一下。

譚仔圖片

第2大毛病｜Wi-Fi大方一點

香港每樣東西都是錢，香港人雖然早已習慣，但是旅客卻不這麼認為。帖主認為香港的Wi-Fi不夠大方，建議開放給客人使用，應該「像深圳一樣，把密碼普遍設置為8個8，不要限制半小時」，更直指「其實大家（旅客）也不是為了蹭你的Wi-Fi才來香港的」。

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第3大毛病｜重振本土流行文化

帖主認為香港需要盡快重振港產片和粵語歌曲，並稱讚以上兩點才是香港最大的魅力，稱「我們以前對香港的祟拜，就是從這兩樣開始的」。

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有網民看帖後認為帖主的批評偏頗和不了解香港，先說第1點是因為香港的店租昂貴，店舖要計算好每天的翻桌率、營業額才能算好收益，所以對客人繁忙時間用餐有要求也是正常的，港人也是抱著「理解但不支持」的心態對待。至於第2點，網民不解為何想上網不買流量卡，而是把「提供免費Wi-Fi」的責任轉移在香港商家店舖身上，對於第3點的話網民則表示認同。

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小紅書截圖

有港人憤怒反擊帖主「明明有食店不限時又不去，專門挑一些有限時或不能久座的食店來要求這個。明明付費入座便可免費用WiFi ，為何要求店家開放私人WiFi？」、「你去五星級飯店，沒人趕你走，內地人能不能到香港就要尊重這邊的生活習慣，不是什麼都要迎合內地人」、「我也希望國內的改一改毛病，所有機場的免費 wifi 要用手機登記才能用，我用外國電話號碼不能註冊，那即是沒有免費上網服務，中國是這麼不歡迎外地遊客的嗎 ？」。

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帖主也在留言區提到自己來香港是為了「過來搵食」，但就再被網民批評「笑死，不接受就別來香港」、「你可以選擇不來」、「你都知要搵食，香港人都要搵食啊，食完就走啦，香港地貴啊，你都唔了解香港，你喺度做咩啫」。

原帖：小紅書