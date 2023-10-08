內地男香港酒店食蛋糕 被收4位數切餅費怒插資本主義！網民一句KO

香港寸金尺土百物騰貴，物價消費指數高，除了市民受不了之外，有些旅客也表示香港「真的很貴」。最近一位內地網民在小紅書上發帖，指自己在酒店用餐切蛋糕時被收「切餅費」、開酒時又被收「開瓶費」，最終光兩項附加費就要4位數埋單。事件令他不禁怒呻「切糕費（切餅費）是個什麼資本主義費用？」，帖子引起網民熱烈討論。



《假面酒店》劇照

內地男事主在小紅書發帖，他指自己最近遇上幾件「奇葩的事」，但事情串在一起後他卻意外想通。他先是在文華東方酒店訂了生日蛋糕，但發現未有附餐碟，而他後來才去了萬麗海景酒店中餐廳切蛋糕，被收取了$200切餅費，另外還有開瓶費$800，兩項附加費合共$1,000元。

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他事後才驚覺「所以文華東方默認香港所有地方都會收你切糕費，然後提供餐碟和服務（所以才不附餐碟），這麼想就通了，我想回農村」、「有點離譜，啥都沒乾1000塊沒了」，還不禁在帖文標題寫上「切糕費是個什麼資本主義費用」。

《心靈的聲音》劇照

有小部份網民認為事主的吐糟有理，直指香港的「傳統糟粕太多，而且一直保留」、「不是收費就是不合理，而是收費在很多情況下不合理在餐廳裡消費吃了飯，順便切一個蛋糕可以增加200塊錢的成本嗎一天又有幾個人過生日？ 做生意斤斤計較到最後一無所有可能在很久以前，香港收切餅費是有合理性的，但是在當今生活裡，它就是不合理的行為，有些觀念和舊的製度真的應該改改了」、「評論區有些香港人已經被pua習慣了，內地這種餐廳敢收費下一秒就被噴倒閉了」、「只要他們想呼吸費也會收」。

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《驚心破》劇照

不過大部分網民都認為收費合理，也為香港的餐廳、酒店業耐心解畫，表示一切只是經營成本的考量，「這很難理解麼？你拿著別家的東西去他家吃，他家不用交水電煤費麼？不用人服務你麼？」、「本來酒店餐廳就有賣自己的蛋糕和酒，人人都自備食物然後去酒店餐廳打個卡，那酒店的餐廳就要虧本了」、「你在別的店買了蛋糕，去餐廳吃，先別說那家餐廳有沒有蛋糕賣，就是你這蛋糕一來就要佔用了讓餐廳的冰箱，後續有蛋糕的話那肯定還要服務員又多做一步讓他們幫你點蠟燭端到桌上甚至還要配合制做驚喜，然後好了蛋糕上了，又要再給新的碟子和餐具（還不排除會有人不小心損毀碟子餐具），甚至要求服務員幫你把蛋糕分了給桌上的人（開瓶費同理）」。

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也有網民寸爆地建議他如果認為以上兩項的附加費不合理，可以回酒店房間、甚至麥當勞、大牌檔等切蛋糕，將不會被收附加費，氣氛也不錯。

原帖：小紅書@努力进步的小韭皇