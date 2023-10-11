擲彩虹｜數學補習名師揭中大獎機會近零！唯符合一極難條件即中獎

近年來騙徒手法層出不窮，不少人都會提高警惕，慎防被騙，近日屯門華都商場美國冒險樂園的「擲彩虹」引發詐騙爭議，有顧客質疑冒險樂園的代幣大於中獎範圍，導致永遠無法中獎，即使官方後續回應後，也未能平息近日在網上流傳的爭議，但原來中學有數學課程學過「擲彩虹」中獎機會率，現在的你又知不知道怎麽計？



「擲彩虹」是不少港人的童年回憶，相信都有不少人「擲錢落海」，但其實在DSE數學必修部分的概率課程中，可以計算到「擲彩虹」中大獎的機會率，早在7年前有數學名師Herman Yeung 就曾經拍片講解相關題型，更直言在數學的角度來看，「中獎機會率係0」。

Herman Yeung Youtube 截圖

「擲彩虹」藍色大獎佔彩虹圈面積最少，但玩家需要用一個與該面積差不多大的游戲硬幣投擲，要正中圈内，而且不可以觸碰邊界，雖然藍色大獎看上去似乎頗大，但Herman Yeung 表示要硬幣落入中獎範圍，真正的落點只有一點，代幣只要有一點「差池」，與該點稍稍高或低便會「砸界」，即使是黃色和綠色的中獎區域，其可能的落點亦只有「一條線」。

Herman Yeung Youtube 截圖

Herman Yeung 表示站在在數學角度的話，中獎範圍只有一點或一條線的面積，機會率是極度極度偏低，更直言「其實你中獎的機會率係0」，笑稱「擲彩虹」的商家會大賺，因爲都不太可能中到大獎，當然巧合的話，總有中獎的可能。