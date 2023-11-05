做人最緊要「戴眼識人」！切忌同呢6種人做朋友　脫離有毒關係

人生每個階段都會接觸和結交到不同的人，包含家庭、學校、職場，就像一段很長的旅途，有些人能陪你一輩子，有些人只能陪你走一小段路，我們會從每段關係中相處的舒適度，去篩選出最後留下的朋友。



有些人擦肩而過、有些人留下坐坐，雖然我們無法選擇會遇到怎樣的對象，但我們可以選擇想親近或遠離的人，有時候適時地對某段關係放手，才是對彼此的解脫。

人生已經這麼苦了，我們應該避免身邊的人成為消耗能量的來源，遠離那些讓自己不停內耗的人。下面就讓小編整理幾種暗藏在關係之中恐怖的「靈魂殺人法」類型，一起好好審視、判斷交友關係吧！

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慣性貶低、造成你自我懷疑的人

不管你做了什麼事，或和他分享什麼話題，對方的第一個反應就是否定你、批判你，透過踐踏你的方式，來獲取自身的滿足。這樣的人總是展現自己的優越感，會讓你產生自責和自我懷疑的情緒。

如果你身邊有人時常對你的成就潑冷水，打著「為你好」的名義來讓你感到挫敗，即使你做得再好，他也會想辦法要打壓你，他不會是你真正的朋友。

過於自我、自戀的人

這樣的人被稱為有「自戀型人格障礙」，他們所有的話題和焦點總是圍繞著自己，即使本來在談論你的事，也得要將關注點移回他正在講的事。

這樣的人根本不在意你的想法、也不懂得關心別人，當你開始發表自己的意見，他就會岔開話題，重新引導回自己身上，他只需要你的回應及認同。

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吵架時每次都只想贏的人

一段關係中會出現爭吵是非常正常的事，但爭吵時，若其中一方只是想吵贏，而不是試圖解決問題的話，這段爭吵就是毫無意義的。

如果吵架中對方為了最終取得勝利，不顧會不會造成更大的傷害，也不想及時止損的話，那只會無效溝通、兩敗俱傷。這樣的人不想解決問題，他們只想保護自己，守護自己的價值觀，不會嘗試去理解別人。

太過敏感、把每句話都當作攻擊的人

不是說敏感細膩的人不好，但這種人非常可怕，也很容易曲解別人的意思。

舉例來說，當你很理性地想和他談論一件事，他應對的態度往往具有攻擊性，你的用詞必須變得更加謹慎小心，到最後甚至不敢再和他溝通，這會讓你們的關係變得不健康，無法承受任何批評，也沒有調整的空間。

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千錯萬錯都是你的錯的人

每當你們之間出了什麼問題，最後都會把原因歸咎到你身上，絕對是你哪裡做錯了！比起承認是自己的錯誤或是哪裡需要改正，他們會讓你一個人背黑鍋，相信一切都是自己的問題。

即使這件事與你完全無關，對方也會讓你覺得做錯事，藉此慢慢地摧毀你，因為最親密的人才最了解我們的弱點，我們會無意識地被他們影響。

傷害你之後，又溫暖關心你的人

這是一段不健康的關係中最常見的相處模式，他們在指責你的各種過錯、將你狠狠傷害過後，等到你最脆弱的時候，突然轉換態度，給你很多的關愛。

這類的人會出現類似精神分裂的狀態，會先對你極為惡劣，在你感到沒有安全感、崩潰時，又對你伸出援手，在你最軟弱的時候成為你眼前最強大的存在，這也會讓你感到愧疚，即使被他害到遍體麟傷，卻因為他突然親密開始矛盾糾結，反而對他產生依賴感。

沒有人是完美的，在經營一段關係的時候，多少都會曝露出缺點，我們都需要溝通和理解來完美一段關係，但當只有一方在努力，另一方只為自己著想時，就會產生不對等的狀態，努力的人會不斷受傷，消耗內部能量。建議大家都要學會遠離「有毒性」的人，選擇跟能夠真心相對、互相治癒的人相處。

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