同事總是不讀不回電郵？這時段發送開信率最高　但小心會激嬲對方

如果希望同事點開你的 email，最好在周日下午寄出。是的，你沒看錯，根據通訊軟體公司 Axios HQ 的最新研究發現， 周日下午 3 點到 6 點，是發送公司內部工作 email 的黃金時間，平均開信率高達 94%。 這是 Axios HQ 分析其平台上，從 2022 年 1 月至 2023 年 3 月間的 870 萬封郵件後，所得出的結論，排名第二的，則是周日晚上 6 點到 9 點，開信率 86%；而在一般工作日，開信率只有 50%～76%。



針對這樣的結果，Axios HQ 分析，一部分原因可能是因為周日的電子郵件並不多，不必爭奪收件人的關注，增加了被查看的機會；其次，周日下午或晚上發送工作 email，相對於其他時間，更能確保收件人在最容易開信的時間內，例如周一早上的第一時間，就可以在收件夾的最上面優先看到信件。

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信件回應率高，不代表收件者感受良好

這項調查對於期望提高 email 回應率的工作者或管理者而言，或許是個好消息，但先別高興得太早，因為如果真的這樣照做，很可能會讓你在公司變得不受歡迎，因為與你共事的人很可能並不喜歡在休假日還收到工作信件。

此外，身為管理者，也要小心誤將員工回應率跟幸福感劃上等號；盡管周日下午發送電子郵件，比平時繁忙的工作日有更好的回應率，但這並不代表能夠引起員工的正面感受。尤其在疫情發生之後，周日的電子郵件往往意味着更多的線上會議，徒增員工壓力。

因為科技的方便，員工隨時隨地都能被找到，難以跟工作斷開聯繫，進而導致周日晚上的焦慮，利茲大學商學院副教授馬修・戴維斯（Matthew Davis）將這種現象稱為「科技入侵」（techno-invasion）。他在接受《泰晤士報》（The Times）訪問時表示，科技入侵與員工感到緊繃、工作與生活失衡有着密切關係，並且提醒，Axios HQ 的這項調查結果，雖然對一些人來說很好；但對大部分人來說，卻是增加負擔。

此外，蘇塞克斯大學職業和組織心理學副教授艾瑪・拉塞爾（Emma Russell）也強調，在下班時間寄發電子郵件給公司同仁，且期望得到回應，不應該被視為是一種光榮的作為。她指出， 尊重他人的下班時間和聯繫界限，對於工作效率非常重要。

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如遇緊急事件不得不寄信，應在信件主旨闡明需求

倫敦政經學院心理與行為科學系助理教授蘿拉・吉爾吉（Laura Giurge）在 2021 年發表的相關報告中也表達了類似看法。她寫道，「寄件人低估了收件人在非工作時間接收電子郵件的壓力。」「換句話說，我們似乎低估了我們在非工作時間的行為，對他人福祉的影響。」報告中還強調，郵件被打開的比例，與郵件是否被正確地閱讀或回覆無關，雖然郵件可能會被打開，但員工也可能因為對郵件發送的時間感到不滿，而將其忽略。

吉爾吉建議，管理者若面臨緊急狀況，不得不在周末發送電子郵件並得到回應，可以在信件主旨中將需求寫明，她強調，「為了保護他人福祉，清楚定義自己的請求非常重要（例如時間）。」

3個提問，幫助工作者有意識地斷開與工作的連結

然而，當科技對人們生活愈來愈具侵入性，甚至只要一隻智慧手錶就能接收電子郵件，感覺自己總是在工作的職場工作者，又該如何找重拾快樂、求取工作與生活平衡？

任職於聯合國全球幸福委員會、著有《The Burnout Epidemic》一書的珍妮佛・莫斯（Jennifer Moss）建議，要成為更快樂、更健康的職場人，必須懂得適時斷開與工作的連結。

在承諾參加下班後的工作討論前，她建議問自己 3 個問題：

．「這會變成臨終前的遺憾嗎？」

．「如果我答應參加，我會感到非常高興嗎？」

．「我是否能夠依照自己的優先順序來做呢？」



舉例來說，如果家庭是你的優先事項，在臨終時，你可能會後悔經常錯過和家人一起吃飯的時光，而非想起曾經拒絕下班後的會議或工作。莫斯提醒，工作者要懂得思考自己想要甚麼樣的生活，縱使衰老闆或有毒的工作文化要求你一直保持工作狀態，但是我們也必須有所自覺，主動設定工作界限，掌握自己的人生。

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