拒絕無效社交！30歲後別再從頭交代自己的人生　真朋友重質不重量

從小到大，我們會遇到的人多不勝數，時不時就要處理人與人之間會發生的光怪陸離事件，在這些經歷的洗禮下，我們明白了每種社交狀態有它的用處，更清楚了哪種是自己想要的。



自己覺得舒服最重要，零社交生活

步入社會，開始工作數年後，在不知不覺中，生活就好像進入了固定模式，除了上班會與同事或工作上需要接觸的人講話外，就幾乎沒有開口與人交談。

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不知道是不是隨著年紀漸長，經歷的事情多了，也更明白現實中錯綜複雜的人際關係是一潭深不見底的湖水，只要一個不小心，栽了進去，就有可能一去不復返。就是這樣的危機感，讓我們愈來愈不想去處理這累人又吃力不討好的關係，又或許是像曾掀起一陣風潮的《我可能不會愛你》裡，程又青對初老症狀所定義的第八條：「懶得交新朋友的原因，是因為懶得從頭交代自己的人生。」

交新朋友，或許說是「有利益關係的朋友」，不如就宅在自己的那一方天地，還來得更自在，不用再花費多餘的時間，如履薄冰地運用所謂的與人交往的守則，無止盡的取悅哪個誰。周末不想出門與人交流，因為化妝和穿搭衣服實在是太麻煩了，還不如蓬頭垢面地一邊追劇，一邊吃外送來得暢快，或是沒有什麼原因，就是懶得社交，只想以自己覺得最舒服的狀態去生活。

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人際斷捨離，不再無效社交

在社會歷練久了，愈來愈懂得在人際關係上趨吉避凶，不再有「人到用時方恨少」的想法，而將四處交友當成累積人脈，在賣力討好後，才發現其實要來的只是通訊錄，一點用也沒有。我們開始明白社交要重質不重量，在任何場合要拿捏說話尺度，才不會無意間得罪人，畢竟我們不知道誰會在那個時刻就幫自己一把。

我們懂了人與人之間的交往應該是要享受其中，而不是彼此拖累，只要是會消耗自己能量，不能帶來助益或愉悅感的人事物，都能直接了當的拒絕。我們也學會了將人際關係分門別類，清除無效的，把工作與私人生活分開來。

生命中的人來來去去，有些人短暫交集，有些人陪你度過了某些時刻，也有些人不曾離開，一直留到了現在。當你想傾訴一些苦惱煩憂，在翻找相識名單時，有個可以不用思前想後，能坦然打擾的朋友有多少個？如同魯迅在遇到理解自己創作的瞿秋白時，寫下「人生得一知己足矣，斯世當同懷視之。」那般的難得，就算交心的只有一個，也就很夠了。

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勤於社交的大媽模式

只是隨著人生的不同階段，我們的社交狀態也一再的轉變，學生時代的一約就走；出社會後，開始思考這場局是不是能帶來些什麼，才打算赴約；或是明明有局，卻為要如何拒絕而煩惱不已，最後也只能認命的出門，甚至是躺在家當鹹魚，反而自在又舒服。

每個人都有適合自己的社交狀態，但它也不是不變的。有些人可能個性使然，不擅言詞，或是種種原因，對於社交處於可有可無的狀態，可是隨著年歲漸長，心靈福至，就像是要補足以往在人際關係上的缺憾，開啟了大媽模式，愈來愈愛社交，很愛與人聊天，只是在社會的教導下，知道不能「口無遮攔」，保有一定距離，不問人隱私，但天南地北什麼都能聊，也許在別人的眼中是浪費時間的行為，可只要抱持著「沒有投入就要有報酬」的想法，有何不可呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】