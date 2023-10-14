李元玲地獄式減肥3招　飲食+運動體脂從26減至12％：我願放棄美食

有著「真人版娜美」封號的鋼琴女神李元玲，有著身高170cm、體重46kg、體脂12%的超完美比例！



近日她首度公開自己減肥前後的照片，從微肉到精瘦震驚10萬網友！李元玲也大方分享減肥餐吃法，說苗條還不夠，她追求的是接近撕漫女的完美身材！

李元玲運動+飲食餐單，娜美般的完美身材全靠自律！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

鋼琴女神李元玲公開減肥前後對比照

李元玲分享自己在瘦身之前，體脂約26%其實並不算胖，但苗條對她來說遠遠不夠！李元玲說：「我追求的是在健康身材與動漫身材的中間點！但又不要健美小姐的體型。」她表示對自己的身材健身和飲食管理很嚴苛，幾點該吃什麼、幾點後不該吃，都管理得非常嚴格！這次她也分享了自己的減肥餐，表示沒有一天鬆懈的時候！李元玲說：「比起身體的重要性，我更願意放棄美食在舌尖上的享受！」

李元玲減肥餐：水煮蛋+雞胸肉+蔬菜

在李元玲公開的三份減肥餐中，可以看到食物組合其實都差不多，會有水煮蛋、雞胸肉、水煮蔬菜、牛油果和少量堅果，並用紫薯取代澱粉，沒有什麼煎炒炸！幾乎都是用水煮或清蒸，調味也只用少量辣椒醬和辣椒粉，口味吃得十分清淡！在她的減肥餐盤中也可以發現大量水煮蛋和雞胸肉，把蛋白質當主角，蛋白質能幫助身體肌肉增長，有助提升身體的基礎代謝率，也有耐餓的特性，搭配好油脂如牛油果、堅果，和根莖類澱粉，營養均衡但可以說食之無味，果然毅力驚人！

同場加映：44歲仍擁超幼川字腹！KIMIKO老師授3個動作 不跑不跳2分鐘瘦全身（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

李元玲飲食原則：熱量赤字

李元玲的減肥飲食有個大原則，就是「熱量赤字」，吃多就要動更多，讓消耗的熱量大於攝取的熱量，平常一週裡她有5天完全不吃含糖食物，只有2天可以吃少許糖份，平時三餐減少澱粉，不吃白飯、麵、麵包，多以低脂白肉、水煮蔬菜為主，一餐食物比例大約為：澱粉少於20%、白肉30%、紅肉少於10%、蔬菜超過40%、鈉少於10%。

同場加映：中醫減肥法｜3款瘦身水3個月勁減15kg 調理好體質無痛減內臟脂肪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

李元玲運動健身：天天運動90分鐘

除了飲食控管超級嚴格，李元玲每天還會進行許多高強度運動！例如跳Tabata、舉啞鈴、舉重等重訓，李元玲說自己天天都上健身房，每次90分鐘，健身前會設定局部鍛鍊的部位，才能更有效地提升肌肉量，持之以恆就能看見身體線條的改變，例如她光練臀型就花了整整3年！還練出所有女生夢寐以求的23吋小蠻腰！之前被不肖廠商拿照片去賣減肥藥，讓她氣得po出自己辛苦健身的影片，證明自己的好身材是透過努力得來的！

延伸閱讀：

小禎體脂只有13％！透露維持好身材「滿容易」！想喝飲料先記住「未來成本」概念

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】