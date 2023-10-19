減肥斷食｜燒脂促代謝營養師推1410輕斷食！3飲食重點4食物助充飢

大吃大喝後想來個「輕斷食」，不過工作忙碌還要斷食，是否太煎熬了！



營養師表示，或許可以透過「1410斷食法」更好的執行斷食又達到身體健康的目的。

1410斷食法（按圖看清👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏在Facebook分享，我們身體運行會優先消耗醣類（碳水），因此透過斷食法讓空腹時消耗完醣類，就會增加消耗脂肪。簡單來說就是將進食時間控制在10小時內，保持14小時的空腹時間、延長燃脂時間。高敏敏建議在早上10點至晚上8點進食，如果起床後第一餐比較晚吃，進食時間也可以調整成中午12點至晚上8點。

高敏敏奉上1410斷食法

1. 多喝水：喝足夠的水可以保持新陳代謝，也能增加飽足感，避免肚子餓導致暴飲暴食。

2. 均衡飲食：均衡健康飲食、攝取足夠營養，避免吃油炸、甜點等加工食品，不然一樣把熱量都吃下肚。

3. 份量適中：吃8分飽就好，避免過量飲食吃到太撐。

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高敏敏提到執行斷食時應該遵守的原則，若是嚴格執行者，可以喝水但禁止吃東西，以達到更好的燃脂效果。若是仍在適應者，感覺飢餓感太重時，可吃低熱量、健康、原型食物（如：無糖豆漿/燙青菜/低脂鮮奶/低GI水果等），飲食時間可依照自己作息調整，找到最適合自己的斷食模式。

高敏敏提醒，實施斷食法還是要注意營養均衡、多活動、多補充水分，才能達到最正確的斷食效果，減肥不是一時，健康飲食跟生活模式才是一輩子，期望大家都能找到自己維持身材的方式。

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